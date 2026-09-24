Un incendio quema más de 20 hectáreas en Calvos de Randín

Un helicóptero colabora en las labores de extinción de un incendio forestal, a 16 de septiembre de 2026, en Quiroga, Lugo, Galicia (España). El fuego, que ha arrasado ya 250 hectáreas, se inició a las 15.30 horas del pasado martes 15 de septiembre en la m - Carlos Castro - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal activo este jueves quema más de 20 hectáreas en el municipio ourensano de Calvos de Randín.

Según informa la Consellería do Medio Rural, el fuego se inicio a las 13,36 horas de este jueves en la parroquia de Randín.

En las tareas de extinción trabajan: nueve aviones, cuatro helicópteros, cuatro motobombas, nueve brigadas, dos unidades técnicas de apoyo, una pala ocho agentes y un técnico.