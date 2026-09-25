Investigada una persona de As Neves por numerosos incendios forestales intencionados

Agentes de la UIFO de la Xunta y del SEPRONA. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Unidade de Investigación de Incendios Forestais (UIFO) de la Xunta y del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guarida Civil (Seprona) han comunicado a la autoridad judicial la investigación de una persona, vecina de As Neves, como presunta autora de "numerosos" incendios forestales provocados de forma intencionada.

Según ha informado la Xunta en un comunicado, las investigaciones comenzaron el 21 de mayo de 2026, tras producirse un incendio forestal en la zona y continuaron tras un segundo incendio registrado el 22 de junio.

Después de estos dos incendios, ante el alto potencial de propagación de la superficie forestal afectada y el alto riesgo para los vecinos de Altamira, los agentes de la UIFO realizaron un operativo de vigilancia.

De esta forma, el 17 de julio y el 4 de septiembre, el dispositivo de vigilancia registró dos nuevos incendios en los que obtuvieron pruebas sobre la autoría de la persona investigada.

La Xunta ha indicado que en la investigación también participaron los agentes ambientales del Distrito Forestal XVII y de los bomberos forestales. En este sentido, ha remarcado que su labor "fue especialmente importante" en el último de los incendios, por la ayuda prestada al dispositivo de investigación y por su rápida y eficaz intervención en la extinción del fuego, que permitió evitar daños de mayor consideración.