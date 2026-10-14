Miranda (BNG) reivindica en Bruselas el "derecho a vivir y a permanecer en el medio rural"

Archivo - Parlamento Europeo.- Miranda (BNG) avisa al Comisario de Pesca de que "1.200 barcos se despiezaron en Galicia" por decisión europea - BNG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha reivindicado en Bruselas "el derecho a vivir y a permanecer en el medio rural", en el marco de las conferencias que coorganiza en el Parlamento Europeo bajo el título 'Agricultura e Políticas de Cohesión Territorial: Dereito a Quedar na terra, Vivenda, Transporte e Servizos Públicos', centradas en las políticas comunitarias sobre agricultura, cohesión y desarrollo rural.

Así, tal y como ha detallado el Bloque, participará en estas jornadas una delegación gallega de zonas afectadas por la despoblación. Está compuesta por varios representantes del BNG, como la alcaldesa de Samos, María Jesús López; el alcalde de Verea, José Antonio Pérez Valado; y el alcalde de San Sadurniño, Secundino García Casal, además de los diputados en el Parlamento especializados en temas agrarios, Sonia Vidal Lamas, Nino Fernández Fernández y Ariadna Fernández González.

Hasta la capital comunitaria también viajarán concejalas y concejales del BNG de las comarcas de A Costa da Morte, de Bergantiños, de O Deza, de O Condado-Paradanta, a Terra Chá o Os Ancares, así como dirigentes de los sindicatos agrarios gallegos de Fruga y del Sindicato Labrego Galego.

En el marco de la visita Bruselas, los representantes gallegos mantendrán encuentros con los responsables comerciales de la Comisión Europea para tratar el impacto en el sector cárnico, avícola y apícola gallego del Acuerdo de Mercosur. Sobre los temas de despoblación se reunirán con el experto gallego Serafín Pazos-Vidal, así como con técnicos sobre la Política de Cohesión Territorial y Agricultura del grupo Verdes-Alianza Libre Europea en el Parlamento Europeo.