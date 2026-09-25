Un nuevo proyecto busca impulsar en Galicia el relevo generacional desde un "enfoque global"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Operativo Terranova ha puesto en marcha un proyecto para abordar el relevo generacional en la agricultura y la ganadería desde un enfoque "global", con Condado-Paradanta como territorio piloto en Galicia, y el objetivo de mejorar la coordinación entre los agentes que acompañan los procesos de incorporación de jóvenes y transmisión de explotaciones.

El grupo está integrado por la Fundación Juana de Vega, UPA, el GDR Terra e Auga, la Red Asturiana de Desarrollo Rural (READER), el GDR Alto Narcea Muniellos, el ADR Urremendi de Bizkaia y la consultoría AMATERRA S.L.U.

"Somos muchas personas e instituciones las que trabajamos por el relevo generacional, pero podemos coordinarnos más y mejor para tener éxito", han señalado el Grupo Operativo Terranova, que desarrollará sus actuaciones hasta 2029.

El proyecto, coordinado por la Fundación Juana de Vega, pretende mejorar las herramientas y la coordinación de los que trabajan en el acompañamiento de los procesos de relevo, poniendo en el centro tanto a las personas que quieren incorporarse al sector agrario como a los titulares que prevén ceder sus explotaciones a personas más jóvenes.

Además del Condado-Paradanta, Terranova contará con otros dos territorios piloto: Narcea, en Asturias, y Busturialdea-Urdaibai, en Euskadi. La iniciativa aspira a trasladar posteriormente los aprendizajes obtenidos a otras zonas del territorio estatal.

El objetivo es crear "ecosistemas territoriales" que permitan conectar los recursos y servicios relacionados con el acceso a la tierra, la formación, el asesoramiento, la financiación o la viabilidad empresarial, entre otros factores que condicionan la continuidad o la puesta en marcha de una explotación agraria.

El proyecto contempla realizar un diagnóstico de cada territorio para detectar explotaciones en riesgo de cierre, oportunidades de relevo y barreras de acceso al sector. A partir de este análisis, se pretende estructurar y conectar los recursos existentes y reforzar la capacitación de los agentes locales que participan en estos procesos.

Terranova prevé acompañar directamente 30 proyectos de relevo o incorporación agraria y contribuir a mejorar las posibilidades de continuidad de 325 explotaciones en los tres territorios piloto.

Asimismo, promoverá espacios estables de colaboración entre organizaciones agrarias, administraciones públicas, entidades de desarrollo rural, centros de formación, servicios de empleo y otros agentes vinculados al territorio.