El Parlamento pide al Gobierno activar la jubilación anticipada a los 60 años para personal técnico forestal

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento ha aprobado, con los votos del PP, BNG y grupo mixto, y la abstención del PSdeG, una iniciativa con la que reclama al Gobierno central que apruebe un real decreto que establezca el coeficiente reductor de la edad de jubilación a los 60 años en favor del personal técnico forestal que ejerce funciones de director técnico de extinción de incendios.

"Es una cuestión de justicia laboral y de seguridad operativa para un colectivo que asume la dirección estratégica en las situaciones más críticas", ha afirmado el diputado popular Ángel Rodríguez, en la comisión de agricultura.

Por parte de los socialistas, Carmen Rodríguez Dacosta ha planteado una enmienda y ha pedido a los miembros del grupo mayoritario que "no engañen una vez más a los técnicos forestales".

Por su parte, la nacionalista Montserrat Valcárcel ha opinado que esta propuesta "llega tarde, es parcial y pretende convertir las obligaciones de la Xunta en una carta al Gobierno del Estado".

Además, ha advertido de que "limita" la petición a directores técnicos y "deja fuera" a técnicos de distrito, jefaturas de unidades técnicas, personal técnico superior o técnicos integrados en brigadas helitransportadas.

En el turno del grupo mixto, Armando Ojea ha puesto el foco en los incendios activos en la provincia de Ourense, ante los que ha urgido medidas para que no se extiendan.

APICULTURA

En la misma comisión, también ha salido adelante, en este caso tras sufrir modificaciones y por unanimidad, otra proposición no de ley del PP, relativa a la Escola de Alta Montaña Pena do Pico, en Becerreá (Lugo).

En concreto, la Cámara demanda a la Xunta "seguir impulsando una oferta de formación" en materia de apicultura en la Escola de Alta Montaña Pena do Pico, para poder mejorar la producción de miel y de otros productos derivados".