Rueda destaca que la Xunta destina 6,5 millones a los 40 nuevos pozos de regadío de la zona de A Limia

OURENSE, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha destacado la apuesta del Gobierno gallego en la modernización de los regadíos de A Limia con 6,5 millones de euros para la construcción de 40 pozos para la captación de aguas subterráneas y su puesta en marcha.

Una "inversión importante", ha destacado, que servirá para "seguir potenciando una zona de Galicia muy potente, actualizada y cualificada en todo lo que tiene que ver con cultivos y, sobre todo, cultivos de futuro".

Rueda, acompañado por el conselleiro de Medio Rural, José González, y el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, ha asistido a la firma de nuevo convenio de colaboración entre el Gobierno gallego y la Comunidad de Regantes "Nova Limia" para dotar a cada uno de los 40 sondeos ejecutados --seis para la comunidad de San Salvador de Sabucedo; 13 para la de Lamas-Ganade; otros 13 para la de Corno do Monte; y ocho par ala de Alta Limia-- de la instalación de equipos de bombero y de electrificación necesarios para su correcto funcionamiento.

Unos trabajos que, según ha apuntado la Xunta en un comunicado, posibilitarán una agricultura más sostenible y respetuosa con el medio al tiempo que mejorarán la calidad de vida de los agricultores al reducir el tiempo que se dedica a regar.

Estas actuaciones, a las que la Administración autonómica destinará 2,5 millones de fondos propios --que se suman a los 4 millones de euros invertidos en la construcción de los pozos--, harán que los agricultores dispongan de una toma de agua próximo a los cultivos con caudal mínimo necesario.

Así, esta modernización permitirá un mayor ahorro y eficiencia del riego, contribuirá a regularizar los recursos hídricos de la comarca y a la introducción de nuevas técnicas más eficientes a nivel parcela, al tiempo que mejorará la renta agraria y el desarrollo de esta comarca ourensana.

En este sentido, el titular de la Xunta ha recordado la importancia de llevar a cabo un consumo responsable del agua y de concienciar a la ciudadanía de que cada gota cuenta, más teniendo en cuenta que la temporada estival acaba de comentar. "El agua siempre fue un bien muy preciado pero cada vez lo va a ser más por lo que, aunque afortunadamente tuvimos un buen año desde el punto de vista hidrológico, eso no quiere decir que no tengamos que estar muy en guardia y no tengamos que pensar que el agua hay que aprovecharla y muy bien", ha asegurado.

IMPULSO A LA COMARCA

La Xunta ha destacado que las actuaciones impulsadas son necesarias para llevar a cabo el "Proyecto de mejora para el aprovechamiento en regadío-A Limia 2022" firmado recientemente entre la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) y las comunidades de regantes.

Al mismo tiempo, se suman a otros trabajos llevados a cabo por la Administración autonómica dentro del Plan estratégico del sector agrario de la comarca de A Limia como la representación de varios caminos repartidos en una docena de ayuntamientos que son utilizados por los agricultores y ganaderos locales a través de una inversión de un millón de euros.

"Tenemos en el sector primario uno de los grandes elementos de nuestro desarrollo económico pero nos interesa que sea cada vez más moderno", ha indicado Rueda, al tiempo que ha agradecido la labor llevada a cabo por las comunidades de regantes para aprovechar mucho más todas las infraestructuras.