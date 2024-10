El SLG alerta de posibles sanciones a 25.000 granjas por "dejadez" de la Xunta en el plato invertido para purín

SANTIAGO DE COMPOSTELA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Labrego Galego (SLG) alerta de posibles sanciones a más de 25.000 granjas por "dejadez" de la Xunta en la autorización sobre el uso del sistema del plato invertido para aplicar purín.

En un comunicado, el SLG urge a la Consellería do Medio Rural a que dé respuestas "inmediatas" en relación al plato invertido, ya que hace más de medio año que este departamento "afirmó contar con los estudios precisos para autorizar la excepción".

Avisa de que "alrededor de 5.500 granjas de leche y 20.000 de carne se exponen a sanciones porque la Consellería do Medio Rural no ejecutó sus competencias". Apunta que las multas pueden llegar hasta los 1.000 euros por emplear un sistema no permitido desde el 1 de enero, pues indica que se han dado "casos de notificaciones por utilizar el sistema de abanico".

El Sindicato Labrego informa de que está en manos de las comunidades la posibilidad de autorizar el uso del plato invertido para aplicar purín, por lo que para que las granjas trabajen con normalidad "solo es necesario" que Medio Rural "confirme que el plato invertido es una medida de mitigación de emisiones avalada técnicamente y recogida por la comunidad autónoma para que se haya demostrado una eficiencia similar a la de las medidas recogidas en el Anexo V a la hora de reducir emisiones de amoníaco".

Recuerda que hace meses que la Consellería "salió anunciando que disponía de estudios que demostrarían la eficiencia del plato invertido para reducir las emisiones de carbono", de forma que su "dejadez está comprometiendo la viabilidad económica de las granjas".