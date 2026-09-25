El SLG critica que la ley de incendios "llega muy tarde": "Perdemos la oportunidad de enfocarla a la prevención"

Varias personas trabajan en la extinción del fuego, a 24 de septiembre de 2026, en Calvos de Randín, Ourense, Galicia (España). La Consellería do Medio Rural ha declarado la Situación 2 en el incendio de Calvos de Randín (Ourense) como "medida preventiva" - Adrián Irago - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Labrego Galego (SLG) y Amigas da Terra denuncian que el anteproyecto de la ley contra los incendios forestales de Galicia "llega muy tarde". "Volvemos a perder la oportunidad de crear una ley enfocada a la prevención, a la gestión del riesgo y a la recuperación de los ecosistemas", lamentan.

En un comunicado, ambas entidades critican que la futura ley "ni es integral ni es adecuado para los ecosistemas y el territorio".

Explican que en la reunión de esta semana del Consello Forestal se pidió a la Xunta crear un grupo de trabajo para elaborar una ley más adecuada e integradora, pero el Gobierno gallego "ignoró esa petición".

Así, reclaman políticas más ambiciosas, con estrategias "más resilientes" en un contexto de crisis y emergencia climática, con alteración de los condicionantes meteorológicos.

Entre otras medidas, reclaman: recuperar paisajes de mosaico, sustituir monocultivos de especies "altamente inflamables" por estructuras forestales diversificadas, prevención activa mediante una gestión sostenible del territorio con la recuperación de las comunidades rurales, así como apoyo presupuestario con base en la nueva estrategia de la UE contra los fuegos.