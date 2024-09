SLG pide aplazar la vacunación de la lengua azul hasta que la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica esté controlada

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Labrego Galego (SLG) ha reclamado la paralización o aplazamiento de la vacunación contra la lengua azul al menos en aquellas áreas afectadas por la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica, hasta que ésta esté controlada.

La Consellería do Medio Rural, ha indicado el sindicato, ha sacado una prórroga hasta el 8 de septiembre que permite a las granjas llevar al matadero -y a otros destinos como mercados, reproducción, etc.- a animales sanos sin la pauta de vacunación completa en lengua azul, una dolencia que, al igual que en el caso de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica, no se transmite a las personas.

El SLG ha solicitado a Medio Rural la ampliación de este permiso hasta que sea confirmada una "bajada significativa de casos" de Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), "que hoy por hoy está en plena expansión llegando la cada vez más comarcas gallegas".

En aquellos territorios en los que hay muchos casos de EHE, destacan, "el propio personal veterinario está recomendando, como mínimo, un aplazamiento de la vacunación de la lengua azul", dados los "fectos secundarios negativos que están provocando todas las versiones de la vacuna de la lengua azul puestas en circulación hasta el momento".

El sindicato recuerda que una parte importante de la cabaña ganadera pasa esta dolencia "sin apenas síntomas" y que, además, se trata de una enfermedad que las reses no pueden transmitir a los ser humanos.

Por ello, creen que "se debe paralizar la vacunación en las zonas afectadas por EHE o, cuanto menos, prorrogar la libertad de las granjas para poder decidir sobre la misma hasta que la incidencia de la EHE esté controlada".