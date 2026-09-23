(SUST) Controlado el incendio forestal de Porto do Son (A Coruña), que ha quemado 57 hectáreas

(Atención, rogamos que sustituyan el anterior teletipo por éste, debido a un error en la cifra de hectáreas afectadas por el incendio, ya que son 57 y no 47)

Un hidroavión trabaja en las tareas de extinción del incendio de Porto do Son, a 21 de septiembre de 2026, en Porto do Son, A Coruña, Galicia (España).
Un hidroavión trabaja en las tareas de extinción del incendio de Porto do Son, a 21 de septiembre de 2026, en Porto do Son, A Coruña, Galicia (España). - Agostime - Europa Press
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Publicado: miércoles, 23 septiembre 2026 10:21
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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 (EUROPA PRESS)

La Consellería de Medio Rural ha informado de que el incendio declarado el pasado lunes en el municipio de Porto do Son (A Coruña) está ya controlado desde esta madrugada.

Así, el fuego, que se inició en la zona de Ribasieira, ha afectado hasta ahora a unas 57 hectáreas de terreno, según las estimaciones provisionales. Los efectivos de extinción han dado por controladas las llamas a las 4.26 horas de la madrugada de este miércoles.

En esas tareas de extinción han participado hasta el momento (medios acumulados) dos técnicos, 30 agentes, 39 brigadas, 26 motobombas, dos palas, dos unidades técnicas de apoyo, 7 helicópteros y 5 aviones.

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