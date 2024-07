Un total de 15 granjas bovinas de Ourense afectadas por cuatro nuevos focos de enfermedad hemorrágica epizoótica

Están localizados en las comarcas veterinarias de A Guidiña, Terra de Trives, Terra de Caldelas y Viana

OURENSE, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 15 granjas de ganado bovino de la provincia de Ourense están afectadas por cuatro nuevos focos de enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE) detectados en las comarcas veterinarisa de A Gudiña, Terra de Trives, Terra de Caldelas y Viana.

En un comunicado, la Consellería do Medio Rural explica que la Xunta notificó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) la detección de estos cuatro focos, que han sido confirmados por el Laboratorio de Sanidade e Producción Animal de Galicia.

Con la declaración de estos nuevos, Galicia tiene notificados focos en cinco comarcas veterinarias (la quinta es la de Verín), todas en la provincia de Ourense en este periodo estacional 2024 de circulación del vector transmisor.

La EHE es una enfermedad infecciosa pero no contagiosa producida por un virus que se transmite a los animales exclusivamente a través de la picadura de mosquitos de género Culicoides, spp.

Dada la vía de transmisicón, Medio Rural explica que esta enfermedad aparece mientras exista el mosquito vector circulando en el ambiente. Hay, por lo tanto, un periodo de posible afectación de los animales (aproximadamente de abril a diciembre) y otro, en los meses de invierno, en los que al no existir circulación del vector, no existe posibilidad de infección de los animales.

La única vía de contagio en los animales es a través de la picadura de los mosquitos transmisores, por lo que no es posible el contagio directo o indirecto entre ellos. Además, no afecta aa las personas, que no pueden enfermar ni por la picadura del mosquito transmisor, por contacto con los animales infectados, ni por el consumo de productos de origen animal (carne, leche) de estos animal.

INDEMNIZACIÓN Y AYUDAS

La Consellería do Medio Rural ha destacado que fue pionera y habilitó en 2023 la indemnización de los animales fallecidos a consecuencia de esta enfermedad, que continuará también en 2024.

De hecho, ha señalado que, en estos momentos, lleva facilitadas indemnizaciones en Galicia por valor de más de 196.000 euros. A esta se sumarán también las ayudas por tratamientos veterinarios a los animales afectados o por uso de desifectantes en las explotaciones, para las que, según ha indicado, el MAPA comprometió un total de 15 millones de euros en toda España para este fin este año. Con todo, señala que aún están pandientes de aprobarse y de derivarse a las comunidades autónomas.

autónomas.

UNAS 641 GRANJAS AFECTADAS EN LA PASADA ESTACIÓN DE CIRCULACIÓN

El Galicia, al final de la pasada estación de circulación del vector, la Consellería registró un total de 641 explotaciones, sobre un censo superior a las 30.000 granjas bovinas, en las que resultaron afectados 1.484 animales, con un índice de mortalidad del 1,09%.

VACUNA DESARROLLA POR ZENDAL

Al tratarse de una enfermedad vírica no hay tratamiento curativo, pero existe una vacuna desarrollada por la farmacéutica gallega Zendal y autorizada por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, que la Xunta espera pueda estar disponible a finales de este mes de julio para su dispensación en establecimientos minoristas. Es un medicamento sujeto la prescripción veterinaria, por lo que será necesaria la presentación de receta.

Además de la protección inmunológica que supondrá la administración de la vacuna, es fundamental a aplicación de medidas preventivas encaminadas a evitar el contacto de los animales con el mosquito vector.

Entre otras, se debe evitar la existencia de posibles zonas de cría del mosquito transmisor en las explotaciones, fundamentalmente áreas con materia orgánica húmeda o barro, zonas de elección para la cría para estos mosquitos. Utilizar cautelarmente desinsectantes o repelentes en las instalaciones, en los medios de transporte o en los animales, en los casos que se considere oportuno.

En el caso de detectar animales con sintomatología compatible con la enfermedad, tanto bovinos como cérvidos silvestres, debe comunicarse esta circunstancia de manera inmediata a los servicios veterinarios oficiales de la Consellería de Medio Rural.