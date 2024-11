La Xunta apuesta por la unidad de la cadena de valor alimentaria para que productores perciban precios adecuados

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, en los premios Pyme Carrefour.

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha incidido este martes en la necesidad de que todos los agentes de la cadena de valor alimentaria, incluidas las administraciones públicas, caminen "de la mano" para que los productores perciban unos precios adecuados que dinamicen cada día más el agro.

Según ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, así lo ha destacado durante su intervención en el acto de entrega de los premios Pyme Carrefour en Galicia, celebrados en A Coruña.

Además, la conselleira ha instado a la distribución a no utilizar la leche como producto reclamo en sus lineales, "para mantener el equilibrio y la transparencia en la cadena de valor y no perjudicar a los ganaderos", que, ha advertido, "son el eslabón más frágil, pero también el más importante, ya que sin ellos no habría sector".

Asimismo, Gómez ha recordado que el Gobierno gallego reclama el cumplimiento efectivo de la Ley de la cadena, "en el sentido de respetar el valor del producto a lo largo de todo el proceso y garantizar a los productores un precio que no solo cubra sus costes, sino que les aporte un margen de beneficio, como a cualquier otro empresario".