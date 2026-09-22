La Xunta defiende la importancia de la innovación para favorecer la rentabilidad de explotaciones agroganaderas

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, ha destacado la importancia de la investigación y de la innovación para favorecer la rentabilidad de las explotaciones agroganaderas en la inauguración de la jornada Agrovalor2026, impulsada por la Universidad de Santiago de Compostela y celebrada en la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería del Campus de Lugo.

En este sentido y tal y como recogen en un comunicado, la conselleira ha destacado que la investigación, tanto pública como privada, tiene un papel fundamental en la mejora de los procesos productivos en el sector agroalimentario, un campo que representa el 6,4 del PIB gallego.

Por ello, señaló que es necesario que se acerque ese conocimiento a la realidad de las explotaciones y de las empresas, detectando necesidades concretas y buscando soluciones que puedan llegar al mercado.

La edición de este año está centrada en la valorización de los residuos y el desarrollo territorial para una agricultura circular.

A este respecto, la conselleira ha indicado que, cuando se habla de residuos, se está hablando de un recurso "sin aprovechar" y que puede permitir "recuperar nutrientes, producir fertilizantes, acercar materia orgánica al suelo o buscar otros aprovechamientos".

Gómez ha incidido en la relevancia de que, para aprovechar mejor los recursos, se precisa conocimiento, investigación y, sobre todo, colaboración entre universidad, centros de investigación, empresas, sector alimentario y Administración.

En esta misma línea, la conselleira ha reafirmado el compromiso del Gobierno gallego de apostar por la investigación y por la innovación, así como por la incorporación de gente joven al campo, por la modernización de las explotaciones y por la mejora de su competitividad.

POLÍTICA AGRARIA COMÚN

La conselleira ha recordado también que en este momento se está definiendo la futura Política Agraria Común a partir de 2028. Ha reafirmado que el Ejecutivo autonómico defenderá que esa nueva PAC "esté bien dotada, tenga en cuenta la realidad del sector en Galicia y que contemple nuestro sistema territorial, basado en el minifundio".

Recuerdan en el comunicado además que la semana pasada la conselleira trasladó al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el marco de la Conferencia Sectorial celebrada en Madrid, su preocupación ante la pérdida de presupuesto de la nueva PAC a partir de 2028, de al menos un 20% en comparación con el actual período.

Instó al Ministerio a continuación a que defienda una PAC "fuerte y bien dotada", que disfrute por lo menos del mismo presupuesto que en la actualidad; con el objetivo de que sea una herramienta eficaz para la estabilidad y el desarrollo del sector primario, "adaptada al contexto agrario, climático y productivo de cada Estado miembro".