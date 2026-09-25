La Xunta emplea drones para esclarecer las causas del incendio de Calvos de Randín y hacer tareas de vigilancia

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OURENSE 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unidade de Investigación de Incendios Forestais (UIFO), de la Xunta de Galicia, se encuentra sobre el terreno para esclarecer las causas del incendio forestal de Calvos de Randín (Ourense), que quema 460 hectáreas y obligó a activar la Situación 2 --ya desactivada-- por proximidad al núcleo de As Meaus, en el municipio vecino de Baltar. Trabaja con drones en esta actuación, así como para realizar tareas de vigilancia.

Estos trabajos se extenderán, cuando menos, durante todo el fin de semana, informa la Consellería do Medio Rural en un comunicado. Por el momento se desconocen las causas del fuego.

Las actuaciones incluyen la revisión de los posibles puntos de inicio, el estudio de imágenes disponibles y el refuerzo de la presencia de los equipos de investigación, también con finalidad disuasoria.

La investigación examina las distintas hipótesis sobre el origen del fuego mediante inspecciones oculares de los posibles puntos de inicio, según explica la Xunta, "para identificar datos de interés, garantizando la conservación y trazabilidad de los indicios". El objetivo último es trasladar a la autoridad judicial los hallazgos pertinentes por los procedimientos establecidos.

Este incendio de Calvos de Randín se inició a las 13,36 horas del jueves en la parroquia de Randín. Para la extinción del fuego se han movilizado de forma acumulada, entre otros, cinco helicópteros y 11 aviones.