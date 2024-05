La Xunta pedirá al Gobierno la autorización de la destilación de crisis para regularizar excedentes de vino

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural solicitará al Gobierno central la autorización de la destilación de crisis para regularizar excedentes de vino.

Así lo ha avanzado este martes en la Comisión 7ª de Agricultura, Alimentación, Gandaría e Montes del Parlamento de Galicia el director de la Axencia Galega de Cadena Alimentaria, José Luis Cabarcos, en respuesta a una pregunta del grupo parlamentario socialista sobre las acciones que prevé poner en marcha para impulsar la producción de la viticultura tradicional de la Ribeira Sacra.

En este sentido, el responsable autonómico ha lamentado que el Ministerio "no haya sido capacidad de autorizar" el expediente de Galicia para admitir estas prácticas, "cuando sí se permiten en otros territorios".

"Lo que tenemos es que acabar cuanto antes con ese excedente y, así, no me preocuparía mucho por las dificultades de la viticultura heroica porque están con un nivel de retribución suficiente. Si no fuese así, tenemos el Aica para que no puedan vender a bajo coste", ha aseverado.

Además, tras la petición de la parlamentaria socialista Lara Méndez de crear una línea de ayudas para mantener y aumentar la producción de la viticultura tradicional en la Ribeira Sacra, Cabarcos ha defendido que ya hay ayudas contempladas en la nueva etapa de programación de fondos europeos (Pepac) para todo el sector vitivinícola.

Ha asegurado que existen líneas de ayudas como los gastos de funcionamiento de los consejos reguladores, los programas de control, los programas y actividades relacionadas con la promoción del vino, ayudas de reestructuración y reconversión del viñedo, para la inversión en bodegas y de promoción del vino en terceros países. "Si sumamos todas estas líneas, solo en la Ribeira Sacra hablamos de aproximadamente un millón de euros", ha relatado.

En cuanto al plan estratégico de la Pepac, el director de Agacal ha explicado que existen dos ecorregímenes para tierras con cultivos leñosos en tierras de elevada pendiente y bancales. Dentro de estas últimas, Cabarcos ha sostenido que existe una intervención sobre compromisos agroambientales que podría servir también para financiar los viñedos en pendiente.

Asimismo, ha reivindicado que "la clave" es evitar el abandono y el cambio generacional, "que vean que es rentable, de futuro, y que no solo sirve para mantener el nivel, sino que da la oportunidad de crecer".