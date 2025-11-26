La Xunta realiza trabajos de reparación de vías y crea cortafuegos en las zonas afectadas por incendios

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural acomete trabajos de reparación de vías y realiza áreas de cortafuegos en las zonas afectadas por la oleada de incendios forestales que este verano arrasaron Galicia.

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha visitado este miércoles una zona de la comunidad de montes de Brocos, en Agolada (Pontevedra), donde se registraron incendios forestales.

Allí, explicó que, en esa zona, desarrollan a través de la empresa pública Seaga obras de reparación de vías y cortafuegos. En concreto, realizaron rozas en más de 26 kilómetros de franjas forestales, trabajos de restauración de cerca de 500 metros de zonas de cortafuegos y más de dos kilómetros de extendido de tierras. Además, están arreglando los accesos en más de 29 kilómetros.

La Xunta ha puntualizado que estas acciones tienen por objetivo recuperar las infraestructuras rurales dañadas por los incendios, para mantenerlas operativas y en buenas condiciones.

Además, en toda la provincia de Pontevedra se llevan a cabo otras actuaciones enfocadas a la rehabilitación de accesos en las zonas de los incendios y la mejora de drenajes.