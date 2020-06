La Xunta reserva 10 millones de euros para promoción e internacionalización de los productos gallegos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Xunta destinará más de 10 millones de los 165 de su plan de reactivación y dinamización para hacer frente a la crisis provocada por el coronavirus a medidas de promoción, comercialización e internacionalización de los productos agroganaderos gallegos.

El conselleiro de Medio Rural explicó, en declaraciones antes de reunirse por vía telemática con representantes de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas, que su departamento quiere potenciar la marca 'Galicia Calidade' como "paraguas" para todos los productos con "excelencia" de la comunidad.

Además, indicó que entre las enseñanzas de la pandemia está la de que "es importante incentivar" el apoyo a las ventas en línea, por lo que la Xunta trabaja en una plataforma, un 'marketplace', y ofrecerá formación para que los productores, aunque sean de pequeño tamaño, tengan acceso a estas opciones. "Una cosa que nos enseñó la pandemia es que tenemos que tener abiertos todos los canales de distribución", argumentó.

González agregó que la Xunta realizará una campaña "potente" de promoción de los productos gallegos en España, en puntos de venta físicos y digitales y con publicidad en medios. Para esta iniciativa pidió aportaciones a las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas.

Con la crisis del coronavirus, el Gobierno gallego detectó también que "hay mucho campo para la internacionalización" de los productos agroalimentarios, puesto que algunos, como el vino, están ya presentes en mercado foráneos, pero otros deben trabajar en este sentido. El responsable de Medio Rural indicó que se pondrá en marcha un grupo de trabajo con el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) para identificar países objetivo y dar asesoría a lo largo de este año.

Dentro de la promoción, González se refirió también a los mercados singulares que se establecerán en lugares emblemáticos de Galicia para difundir los productos.

EVALUACIÓN DEL IMPACTO

Aunque los plazos para las medidas "cambiaron con la pandemia", González señaló que serán "inmediatos" en varias líneas. La consellería, agregó, está inmersa en el proceso de evaluar los efectos de la crisis del coronavirus en los diferentes sectores e indicó que, aunque el agroganadero y el forestal "no fueron de los más afectados", esto "no quiere decir que no haya gente teniendo problemas".

En este sentido, recordó que hay una línea de ayudas directas dotadas con 24 millones de euros para "hacer frente a la pérdida de renta" de pequeños productores y pequeñas y medianas empresas (pymes), con el fin de que "nadie se quede atrás en el sector primario gallego".

El plan de reactivación moviliza 165 millones de euros de fondos públicos, con los que Medio Rural calcula que tendrá un impacto de 568 millones de euros en la economía gallega. Cuenta con cinco ejes de actuación, que son la promoción, comercialización e internacionalización; la sostenibilidad económica de los sectores agroganadero y forestal; la resiliencia del territorio rural; la formación, la innovación y la digitalización; y la simplificación y flexibilización administrativa.