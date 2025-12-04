La Catedral de Santiago estrena un servicio de traducción simultánea con Inteligencia Artificial

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Catedral de Santiago estrena un servicio de traducción simultánea, dirigido a lo fieles y visitantes extranjeros que participan en las diferentes Misas del Peregrino que se celebran.

Este servicio es una aplicación de teléfono móvil que, apoyándose en la inteligencia artificial, traduce en tiempo real todo el contenido de la misa, sin interferir en el acto ni alterar la solemnidad del entorno.

El servicio ya funciona desde una aplicación gratuita, disponible en App Store y Google Play, y ofrece dos modos de uso, uno en modo lectura, con el texto traducido en pantalla (modo claro u oscuro), y otro en modo audio, con voz natural. Solo requiere un móvil y unos auriculares comunes, sin instalaciones adicionales.

El sistema actúa con un algoritmo propio de compresión y sincronización inteligente, que analiza los silencios naturales del habla y los adapta automáticamente, de manera que se pueda reducir la latencia de las traducciones, haciendo que lleguen casi al mismo ritmo que la voz original y aumentar la fluidez y naturalidad de los discursos traducidos. Está diseñada para mantener la estabilidad de las conexiones, incluso con cientos de usuarios simultáneos.