Más del 90% de los hogares del rural gallego disponen de servicios de Internet contratados, según la Xunta

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más del 90% de los hogares de Galicia en poblaciones de menos de 5.000 habitantes disponen ya de servicios de Internet contratados, un 11,6 % más que en 2021.

Estos datos se desprenden de la Memoria Anual del Observatorio de la Sociedad de la Información y de la Modernización de Galicia (OSIMGA), presentada recientemente.

Asimismo, recoge que en el caso de los municipios de entre 5.000 y 10.000 habitantes, el porcentaje se eleva al 93,2%. Las poblaciones de más de 10.000 habitantes superan en todos los casos el 96% y la práctica totalidad de los hogares con estudiantes (99,9%) disponen de Internet.

El 74,8% de las personas de entre 65 y 74 años declararon en 2024 que utilizan Internet, lo que supone un incremento del 32% con respeto a los datos de 2021.

También fue significativo el crecimiento en el tramo entre los 55 y los 64 años, que fue de un 12,3% hasta llegar al 93,2%. En el resto de edades, el porcentaje supera en todos los casos el 98%, y es de un 99,7% entre las persas de entre 16 y 24 años.

En los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, Internet se utiliza principalmente para buscar información sobre bienes o servicios (90,4%); para hacer llamadas telefónicas o vídeo conferencias (89,9%); para leer nuevas (81,7%); para la banca electrónica (77,9%); o para concertar citas médicas (64,6%).

Por su parte, las personas mayores de 65 años utilizan principalmente Internet para hacer llamadas o vídeo llamadas (86,9%); para buscar información sobre bienes o servicios (79,1%); para leer nuevas (74,5%); para la banca electrónica (61,7%); o para concertar citas médicas (53%).

En el caso de la brecha de género, en Galicia, el porcentaje de mujeres que utilizan Internet (94,3%), supera a la de los hombres (93,5%).