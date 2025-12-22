El 25.508, segundo cuarto premio del Sorteo de Navidad, cae en Ourense

A CORUÑA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 25.508 ha resultado agraciado con el segundo de los dos cuartos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 200.000 euros a la serie.

El número fue cantado a las 12.36 horas en el primer alambre de la octava tabla y parte del mismo se ha vendido en la ciudad de Ourense, según los datos aportados por Loterías del Estado, en concreto una serie.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.