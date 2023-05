Rueda compara a Caballero con Sánchez y fía "el cambio" al apoyo de quienes votan al PP en otras elecciones

VIGO, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP gallego, Alfonso Rueda, ha elegido Vigo como uno de los escenarios centrales para poner el broche a una campaña que desembocará en las elecciones municipales del domingo. Y en una plaza difícil para los populares, con un alcalde, el socialista Abel Caballero, con amplia mayoría absoluta, Rueda ha lanzado un mensaje "claro": "el cambio empieza el domingo", pero para ello su partido tiene que tener el apoyo de quienes le votan "en otras elecciones".

"Ahora más que nunca está en juego el futuro de Vigo, de Galicia y España. Eso se vota aquí. El mensaje es claro: a toda esa gente que nos vota en otras y no en estas hay que decirles que estamos preparados para que vuelvan a confiar en nosotros. Yo el primero, como responsable del partido en Galicia", ha proclamado durante el mitin de la ciudad olívica.

Tras la intervención del presidente provincial, Luis López, y antes de que la candidata en Vigo, Marta Fernández-Tapias, subiese al escenario, Rueda ha admitido que los populares han cometido "errores". "¿Hemos aprendido? Más nos vale, y yo creo que sí", ha esgrimido un líder popular que ha ironizado con que en Vigo "ya no se puede hacer política ni siendo del PSOE", en referencia a que ahora Caballero "no quiere ministros" por la urbe y busca que "no se sepa" que sus votos "se los va a apuntar (Pedro) Sánchez".

De hecho, pese a la "obsesión", que ha atribuido al alcalde, de intentar "separarse" del presidente del Gobierno, Rueda ha concluido que "cada véz se parece más a Sánchez". En el polo opuesto, ha pedido "la confianza" para los populares y ha ofrecido "apertura" frente a "cerrazón". "Quiero el Vigo que viene, que la ciudad se llene de aire fresco. El domingo empieza el cambio. El domingo va a soprender. Hay candidata e ilusión. Se puede cambiar", ha proclamado.

"SE VOTA ECHAR A LOS DEL 'CASO CUÑADA' DE LA DIPUTACIÓN"

Previamente, López ha incidido en que la "mirada" estará puesta también en la jornada electoral en Vigo por lo que respecta a la Diputación, y ha apelado a ir a las urnas para "cambiar un gobierno sectario y manchado por el enchufe de Carmela Silva (presidenta de la institución principal)", que ha identificado como "el caso de corrupción más grave de Galicia de los últimos cinco años". "Se vota echar a los del 'caso cuñada' de la Diputación", ha apostillado Fernández-Tapias.

La candidata también ha pedido a sus vecinos "la oportunidad" de demostrar que el PP está "a la altura". Ha ofrecido la victoria del "optimismo" y del "sí" frente a un alcalde que se debate entre "la negación" y el "personalismo". "Pasa del no, no, no al yo, yo, yo", ha advertido.