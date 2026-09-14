Un accidente con tres motos implicadas deja a uno de los motoristas herido grave en Oroso (A Coruña)

Archivo - Accidente de moto. - AXEGA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un siniestro en Oroso (A Coruña) en el que se han visto implicadas tres motos se ha saldado con uno de los motoristas herido. Un helicóptero medicalizado ha trasladado al herido.

Según informa el 112, sobre las 17,45 horas de este lunes, el servicio gallego de emergencias recibía a través del sistema de alerta 'e-call' un aviso por un accidente en Oroso.

Sucedía a la misma hora que personal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 contactaba con los gestores de emergencias para informar de la salida del helicóptero medicalizado con base en Santiago hacia Oroso, debido a un accidente ocurrido entre motos, en la entrada de la AP-9, kilómetro 56, dirección Coruña.

Con estos datos, el 112 Galicia puso los hechos en conocimiento de los agentes de Tráfico, de la Policía Local, de los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad, del personal de la autopista, así como, de los bomberos de Ordes y de Santiago.

EVACUADO EN HELICÓPTERO

Una vez en el punto, los profesionales sanitarios confirmaron la evacuación de uno de los motoristas en el helicóptero.

Asimismo, los agentes de Tráfico comunicaron al 112 Galicia que se trató de un accidente con tres motocicletas implicadas, uno de los motoristas resultó herido de gravedad y los otros dos resultaron ilesos, aunque uno de ellos preveía acudir al centro de salud por las molestias que presentaba.