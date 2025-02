Acepta seis meses de cárcel e indemnizar con 2.000 euros a un camarero al que profirió insultos racistas y homófobos

LUGO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un vecino de Lugo ha aceptado una pena de seis meses de prisión y pagar una indemnización de 2.000 euros a un camarero al que profirió insultos racistas y homófobos en una cafetería de la calle Camiño Real. Lo llamó "panchito de mierda" y le dijo que parecía "gay" por usar guantes para ponerle una caña que, según dijo, le iba "a dar SIDA".

El hombre, juzgado este martes en la Audiencia Provincial y para el que se pedían en un principio 15 meses, llegó a un acuerdo con la Fiscalía para rebajar la condena. Al no tener antecedentes, la pena ha sido suspendida por el tribunal en el mismo acto, con la condición de que no vuelva a delinquir en dos años e indemnice a la víctima.

Los hechos juzgados se remontan a noviembre de 2023, cuando el ahora condenado acudió al local donde el camarero, de nacionalidad brasileña, le sirvió utilizando unos guantes.

El hombre se encaró con el camarero, al que le recriminó que le sirviera de esta manera. Frases como "panchito de mierda", "payaso", "los inmigrantes no valéis para nada", "pareces gay por poner la caña con guantes" y "la caña que me pusiste me va a dar SIDA y va a hacer que me vuelva gay" fueron algunas de las expresiones que le gritó al trabajador. Por estos hechos fue acusado de un delito de odio y otro leve de amenazas.

El acusado aceptó, por tanto, los seis meses de prisión, una multa de alrededor de 1.000 euros e inhabilitación de tres años para ejercer en el campo docente, deportivo y de tiempo libre durante tres años por el primer delito. Por el de amenazas se suman 90 euros de multa y, además, deberá pagar una indemnización de otros 1.000.