Activada la alerta naranja por mar de viento en la costa coruñesa este lunes

Archivo - Vista del oleaje de la playa de Riazor. - M. Dylan - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Meteogalicia ha activado la alerta naranja por mar de viento en la costa coruñesa para este lunes con viento del suroeste con fuerza 7 e intervalos de fuerza 8 (de más de 70 kilómetros por hora).

La alerta naranja afectará tanto a la Costa da Morte, desde las 12.00 horas, como al Noroeste de la provincia, a partir de las 15.00 horas, mientras que la costa de Lugo y de Pontevedra estarán en alerta amarilla.

Además, todas las localidades del norte de Galicia estarán en alerta amarilla por viento este lunes.

Mañana martes, el temporal dejará alerta naranja por olas en toda la costa gallega, con olas de hasta 6 metros de altura.