Una administración de A Coruña reparte 10 millones de euros del tercer premio

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una administracion de lotería de A Coruña, ubicada en la calle Alcalde Lens, ha repartido diez millones de euros del tercer premio, con la venta de 20 series y de 200 décimos.

"Estamos muy contentos", ha celebrado Beatri desde la citada administación en declaraciones a Europa Press. Por la mañana los premiados, que en su mayoría son particulares, todavía no se habían acercado al establecimiento.

Además, ha incidido en que el número ganador, 90.693, es habitual de la administración. "Llevamos 20 años con él", ha precisado en relación a su venta.

Por otra parte, en la administración número 1 de Pontevedra, Celia Portela ha explicado que se vendieron 45 series y 450 décimos. La responsable ha concretado que "hace muchos años" también les tocó un quinto, pero estando ella al frente esta es la primera vez. "Para mí, es el primero. Estamos muy felices", ha celebrado.

Todo ello en el marco de un Sorteo de Navidad en el que en Galicia ha recaído un segundo premio, entre trabajadores de Bimba y Lola; un tercer premio, muy repartido en distintas localidacdes gallegas, y varios quintos premios, con distribución de la suerte en distintos municipios de las cuatro provincias gallegas.