La Aemet prevé una primavera en Galicia con temperaturas más altas de lo normal tras un invierno cálido y muy húmedo

Archivo - Playa de Razo en Carballo (A Coruña) - EUROPA PRESS - Archivo

A CORUÑA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una primavera en Galicia con temperaturas más altas de lo normal tras un invierno "cálido y muy húmedo", según ha expuesto su delegado en la comunidad autónoma, Francisco Infante.

Sin posibilidad de hacer un pronóstico "fiable" para el puente del 19 de marzo -- Día del Padre y jornada festiva en Galicia -- o para la Semana Santa, ha asegurado que para la primavera, que empieza el día 20, a las 15,46 horas, la predicción en cuanto a las temperaturas es que sean, "con gran probabilidad", superiores a los valores normales.

Esta situación la ha atribuido al calentamiento global y al cambio climático. Sin embargo, ha precisado que no se puede dar un pronóstico fiable en relación a si será más seco o más lluvioso de lo normal.

Así lo ha indicado tras exponer la situación de un invierno en el que llovió "un 62% más de lo normal", situándose, no obstante, en el noveno más lluvioso desde 1961. En cuanto a las temperaturas, ha precisado que las máximas "han sido bajas" aunque las mínimas "más altas".

Todo esto en un contexto de borrascas entre enero y febrero y con algunos municipios en los que prácticamente en el primer mes del año llovió casi todos los días. "28 de 31", especificó en relación a algún caso.

"En cuanto a número de días de precipitaciones fue el más lluvioso de la serie histórica", ha indicado sobre la situación en los últimos meses y con un mes de marzo que presenta un comportamiento "normal".

En referencia al número de borrascas, ha especificado, sobre los nombres que se le ponen, que ya se va por la "r" por lo que de haber más se acabaría la lista de nombres existentes, algo que ha destacado por no haber ocurrido antes.

Por otra parte, de cara a la situación del tiempo en estos días ha explicado que mañana llega un frente no muy activo que dejará nubosidad pero que la semana próximo habrá un ascenso de las temperaturas.