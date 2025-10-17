La afectación de los incendios excluye de la caza sin límite de jabalí a Petín y a 4 tecores y la restringen en 30

Archivo - Un hombre se prepara para cazar en los montes de Cameixa, a 12 de octubre de 2024, en Boborás, Orense, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press - Archivo

La exclusión del ayuntamiento ourensano de la emergencia cinegética se debe, según la Xunta, a que sus tecores están "arrasados completamente"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La captura sin límite de jabalí se activará este sábado en Galicia en 38 comarcas, de las que la Xunta, en relación a la afectación de la ola de incendios del verano, ha excluido únicamente a un ayuntamiento por completo (Petín, en Ourense).

Esto ocurre en el marco de la quinta vez que el Gobierno gallego activa la situación emergencia cinegética del jabalí, que esta vez estará vigente hasta el 22 de febrero de 2026, último día del periodo hábil de caza. La medida se extenderá a un total de 254 ayuntamientos, seis menos que en 2024.

Aunque existen varios municipios afectados por la ola de incendios donde se aplicará la emergencia cinegética de jabalí, la directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, ha justificado que la exclusión de Petín se ha realizado al haber sido "arrasados completamente" sus tecores y zonas libres.

Además, según ha recordado en una rueda de prensa celebrada este viernes, las restricciones de caza generales pautadas por la Xunta de Galicia en territorios afectados por incendios ha llevado a reajustar los cupos de captura en 30 tecores y a prohibirla por completo en otros cuatro y en una zona libre, lo que influirá igualmente a la emergencia cinegética de jabalí.

En este sentido, los reajustes en cupos de captura se han aplicado en aquellos tecores con una superficie mínima afectada por fuegos del 15%, una medida que afecta a 29 terrenos en Ourense y uno en Lugo.

Asimismo, la prohibición de caza se aplica a tecores y zonas libres que, a causa de los fuegos, no tengan una superficie mínima continua de 500 hectáreas, lo que afecta a cuatro tecores y a una zona libre, todas ellas en la provincia de Ourense.

AVISOS POR DAÑOS Y ACCIDENTES DE TRÁFICO

La directora xeral de Patrimonio Natural ha insistido en que la declaración de emergencia cinegética "no se basa únicamente en la abundancia de especies", sino que atiende a otros factores, como los avisos por daños, la superficie afectada, la superficie dañada en relación a la totalidad de la comarca, el censo ganadero y los accidentes de tráfico.

En la temporada de caza 2024-25, en la que se capturaron 18.884 ejemplares de jabalí, la emergencia cinegética permitió cazar a 228. Marisol Díaz ha matizado que, aunque pareza una cifra "baja", esta declaración es una "medida de refuerzo" al periodo de caza.

En la misma temporada, el número global de avisos por daños ocasionados por el animal fue de 4.269. Esta es una cifra ligeramente superior a la de los periodos 2023-24 (4.118 avisos) y 2022-23 (4.048). Por otro lado, en 2017-18 se recibieron 1.479 avisos, compara la Consellería.

En cuanto a los accidentes de tráfico, en base a datos recopilados por la Dirección General de Tráfico (DGT), se produjeron 3.725. En este sentido, la Xunta cuenta con un grupo de trabajo, con representación de diferentes organismos, para abordar las medidas adoptadas por las diferentes administraciones a este respecto.

Díaz ha adelantado que próximamente introducirán un aparato que testarán para dar solución a problemas de este tipo, sobre todo de cara a la protección de los cultivos.

JAULAS EN ENTORNOS URBANOS Y PERIURBANOS

Por otro lado, en relación a los entornos urbanos y periurbanos, la "mayor maleza" presente en ellos tiene como consecuencia una mayor presencia de este animal.

De esta forma, la Xunta colabora con los ayuntamientos y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para la disposición de jaulas, siendo Arteixo y Sada (A Coruña) los primeros en implementarlas. Este sistema ha permitido capturar de 131 jabalíes, lo que ha llevado a Díaz a hablar de "éxito".