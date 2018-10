El alcalde de A Coruña afirma que no hubo "ningún ánimo de saltarse la ley" en el proyecto de la cárcel

Actualizado 02/10/2018 14:59:10 CET

Xulio Ferreiro cuestiona que el Parlamento de Galicia "sea lo más adecuado" para que Beatriz Mato haga "precampaña" electoral

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, se ha mostrado "sorprendido" por que la denuncia del PP sobre la adjudicación del proyecto para la antigua cárcel haya acabado en un juzgado penal, pero se ha mostrado "tranquilo" y con "disposición a colaborar", toda vez que --dijo-- "no se produjo ningún ánimo de saltarse la ley".

La Fiscalía Provincial de A Coruña presentó este lunes un escrito de denuncia instando a que se investigue, por presunto delito de prevaricación, la adjudicación por parte del gobierno local coruñés de la cesión del uso del antiguo edificio de la prisión provincial, atendiendo una denuncia del PP. Con todo, descartó los delitos de malversación y contra la administración de justicia, como también pedían los populares en su denuncia.

En declaraciones a los medios antes de participar en un foro sobre gobernanza municipal en la Facultad de Historia de la Universidade de Santiago de Compostela, Xulio Ferreiro ha reconocido "sorpresa" porque no habían pensado que "este asunto pudiese terminar en un juzgado penal".

"Pero al mismo tiempo, tranquilos, máxima disposición a colaborar con la investigación judicial que se abrirá", ha indicado, seguro de que así podrán "dar todas las explicaciones y podrán aclarar todo lo que tengan que aclarar".

El regidor coruñés ha defendido que la adjudicación se hizo "con máxima transparencia". "Aquí lo único que se intentó es que un edificio que estaba abandonado pudiese tener vida a través de la sociedad civil, de una entidad que dinamizase el espacio y que lo abriese a la ciudadanía", ha apuntado.

RECHAZA CARÁCTER "DELICTIVO"

Así, Ferreiro ha insistido en que la adjudicación del proyecto se hizo "con máxima transparencia, intentando en todo momento cumplir con la legalidad y con un único objetivo". "Creo que esto está muy lejos de una acción que pueda tener carácter delictivo o algo así", ha enfatizado.

Además, el regidor coruñés, que ha indicado que todavía no tienen la denuncia de la Fiscalía, la cual "conocen por la prensa y no fuente oficial", ha sostenido que por lo que ha trascendido, el Ministerio Público "hace una valoración de la denuncia del PP", pero entiende que no se profundiza más allá. "Vamos a aclarar todo lo que tengamos que aclarar", ha indicado, al respecto.

Xulio Ferreiro ha subrayado que "no se produjo ningún ánimo de saltarse la ley, que es lo caracteriza el delito de prevaricación". "Ese ánimo y esa resolución injusta, más allá de cualquier interpretación razonable de la norma, no la hubo. Y trataremos de aclararlo", ha sentenciado.

CANDIDATA BEATRIZ MATO

Por otro lado, preguntado por el anuncio del Grupo Parlamentario Popular de que se darán responsabilidades dentro de la Cámara gallega a los exconselleiros que se presentarán en las municipales en Ferrol y A Coruña y, concretamente, a Beatriz Mato; Ferreiro ha saludado que no sea "candidata oficial desde el puesto" en la Xunta, porque "el uso que se estaba haciendo no era el adecuado, puesto que gran parte de la actividad estaba centrada en hacer oposición a la ciudad de A Coruña".

"Si ahora lo hace desde el Parlamento de Galicia tampoco sé si es lo más adecuado para hacer campaña o precampaña electoral", ha cuestionado, a continuación, el regidor coruñés.