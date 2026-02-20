El alcalde de Ferrol apunta a un radiador como causa del incendio de Recimil

FERROL, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha confirmado este viernes que los primeros informes del cuerpo de Bomberos apuntan a un radiador como el origen del incendio registrado este jueves en el barrio de Recimil.

El regidor ha trasladado que el Ayuntamiento sigue "con mucho interés" la evolución de los heridos. Así, de las cuatro personas hospitalizadas, dos permanecen con pronóstico grave, una con pronóstico reservado y el trabajador municipal evoluciona favorablemente y ya ha sido trasladado a planta.

Precisamente, sobre el bombero herido, Rey Varela ha avanzado medidas específicas para asegurar su futuro laboral.

Más allá del origen del fuego, la atención se centra en esclarecer por qué resultó herido el bombero mientras operaba el camión escalera. "La Policía Científica sigue trabajando en esclarecer los motivos que derivaron en la grave lesión", ha explicado el alcalde.

Tras el accidente, el gobierno local ha mantenido reuniones con el colectivo para escuchar sus demandas. Según el regidor, las peticiones de los trabajadores "no están lejos" de las propuestas que el Ayuntamiento maneja desde hace tiempo.

FUNCIONARIO HERIDO

En este contexto, el alcalde ha garantizado que el Ayuntamiento adaptará un puesto de trabajo para el bombero herido. El objetivo es que las secuelas del accidente no perjudiquen su situación económica ni su vocación.

"Garantizaremos la adaptación del puesto necesario para que el encomiable cumplimiento de su deber no menoscabe sus retribuciones ni su vocación de servicio público", ha comprometido Rey Varela.