Jácome sobre su voto: "Feijóo es la persona que mejor va a defender los intereses de Galicia"

Actualizado 11/02/2020 12:37:17 CET

Asegura que "diría que no" si le ofrecieron ir cabeza de la lista o ser conselleiro porque "ser alcalde es muchísimo más importante"

OURENSE, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, de Democracia Ourensana, ha anunciado que votará al PP en las elecciones autonómicas del próximo 5 de abril.

El regidor ha hecho público que "apoyará a Alberto Núñez Feijóo" porque cree que es la persona "que mejor va a defender los intereses de Galicia y eso beneficiará a Ourense".

Así lo ha manifestado al término de una rueda de prensa con el conselleiro de Cultura e Turismo, Román Rodríguez, para dar cuenta de asuntos culturales relativos a la ciudad de Ourense.

Jácome gobierna en coalición con el PP en el Ayuntamiento de Ourense, mientras que el presidente provincial del PP, Manuel Baltar, preside la Diputación provincial con los apoyos de los dos diputados de DO.

En este sentido, Jácome ha hablado de "gobierno amigo" para manifestar la "excelente sintonía" que DO mantiene con su socio de gobierno y "también con la Xunta de Galicia".

"A TITULO PERSONAL"

Por este motivo, ha declarado que "para la Alcaldía de Ourense lo mejor sería que las cosas siguieran cómo están", por lo que le gustaría que "gane el PP". Así, también ha señalado que sus declaraciones son "a título personal" y que DO como partido "nunca le dirá a los ciudadanos a quién deben votar ni pedirán su voto para ningún partido en concreto".

El regidor ourensano también ha manifestado que "no tienen ningún deseo especial de ir en la lista del PP", pero que será algo que "se hablará".

Jácome ha declarado que "diría que no" si le ofrecieron ir en la cabeza de la lista o incluso ser conselleiro porque entiende que "ser alcalde es muchísimo más importante que conselleiro o diputado en Santiago".

Tampoco valora presentarse como partido independiente a las autonómicas porque considera que no tendrían "pción de conseguir los más de 10.000 votos que hacen falta para obtener un diputado". "No veo posible ese apoyo de la gente hasta que no transformemos la ciudad de Ourense", ha concluido.