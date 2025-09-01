La alcaldesa de Santiago subraya que la declaración de la ciudad como zona tensionada "tiene que seguir adelante"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha trasladado que espera "buena sintonía" en la reunión prevista este lunes con la Xunta para abordar la declaración de la ciudad como zona tensionada, aunque ha subrayado que esta "tiene que seguir adelante".

Preguntada por los medios de comunicación sobre lo que espera de la cita entre técnicos de ambas administraciones, Sanmartín ha reiterado su "voluntad de escuchar", pero también de "argumentar y justificar" las razones por las que entiende que la capital gallega cumple los requisitos para ser declarado zona de mercado residencial tensionado.

En esta línea, ha explicado que como el procedimiento está abierto, entienden que "no se debe ir a ese desistimiento", sino que debe continuar la solicitud porque "beneficia a los vecinos de la ciudad al permitir una regulación de los precios", algo "importante para todo el mundo".

"Nosotros entendemos que no hay que volver a ficha inicial, sino que hay que aclarar todo aquello que sea necesario", ha apuntado la alcaldesa.

Con todo, ha enfatizado la "buena voluntad" de llegar a acuerdos con el Ejecutivo gallego, y ha concluido asegurando que le suministrarán todos los datos que se les soliciten, pero entendiendo que el procedimiento "tiene que seguir adelante".