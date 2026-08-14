Alfonso Rueda se sube a la bicicleta para estrenar la senda peatonal que une Milladoiro y la Intermodal de Santiago

1110707.1.260.149.20260814153759 El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, inaugura un tramo de la senda peatonal que une Milladoiro y la Intermodal de Santiago. - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se ha subido a la bicicleta este viernes para estrenar el trecho de la senda peatonal que conecta O Milladoiro con la Estación Intermodal de Santiago de Compostela.

Se trata de un trayecto de casi seis kilómetros en el que el Gobierno gallego ha invertido 7,5 millones de euros, cofinanciados con fondos Next Generation.

Acompañado del conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo; y de la conselleira de Infraestruturas, María Martínez Allegue, el presidente ha recorrido unos 500 metros de senda, primero a pie junto a toda la comitiva -en la que también han participado miembros de las corporaciones municipales de Ames y Santiago- y después en bicicleta y en tándem.

El presidente ha reivindicado la movilidad sostenible y ha animado a dejar el coche "aparcado" para disfrutar de una ruta "integrada en el paisaje, accesible y conectada con el transporte público, que contribuye asimismo a las políticas de transición ecológica y de cambio climático".

Tras un "esfuerzo de consenso", ha destacado, se pone en marcha el último tramo de la senda que, tal y como ha apuntado, "está transformando ya la movilidad entre Santiago y Ames, reforzando la unión que ha habido siempre entre estos dos ayuntamientos".

Se da así respuesta a la demanda social de conexiones seguras para caminar o circular en bicicleta, además de contribuir, ha indicado, a reducir las emisiones al medio ambiente.

Alfonso Rueda ha enmarcado esta infraestructura en la apuesta del Gobierno gallego por una movilidad "sostenible y saludable", señalando que este tipo de actuaciones "favorecen también la seguridad vial".

El eje de movilidad sostenible de Santiago de Compostela se compone de tres tramos y permite llegar también al Hospital Clínico y San Caetano. Suma en total 10,3 kilómetros, con una inversión de 11,2 millones de euros.

AMES: "UN GRAN PASO PARA FOMENTAR LA MOVILIDAD"

Por su parte, el alcalde de Ames, Blas García, ha señalado que la inauguración de esta senda supone "un gran paso" para fomentar una movilidad sostenible entre Ames y Santiago.

Ha apuntado también que la infraestructura se combina "a la perfección" con la humanización de la avenida Rosalía de Castro en O Milladoiro, que apuesta también por una movilidad interior más sostenible, segura y accesible.

"Ambas actuaciones se encontraron con oposición y debate, algo lógico cuando hablamos de obras relevantes que transforman el espacio público y afectan directamente a la vida de las personas, pero por encima de cualquier diferencia debe primar siempre el interés general. Las administraciones públicas estamos para sumar, para colaborar y para remar en la misma dirección cuando se trata de mejorar la vida de los vecinos", ha defendido.

PP DE SANTIAGO: "UN PROYECTO DE CIUDAD"

En la misma línea se ha expresado el líder del PP en Santiago, Borja Verea, que ha definido la infraestructura como un "proyecto de ciudad" y ha recordado que esta conexión formaba parte del plan con el que concurrió a las elecciones municipales de 2023. Desde entonces, ha apuntado, mantuvo su defensa incluso en los momentos "en los que se cuestionó públicamente su viabilidad".

Ha destacado que el resultado final demuestra que es posible "avanzar respetando al mismo tiempo el patrimonio y el medio ambiente".

BNG DE SANTIAGO ADVIERTE DEL "IMPACTO AMBIENTAL Y PATRIMONIAL"

Por último, el BNG de Santiago ha emitido un comunicado en el que recuerda que continúan respaldando a los vecinos y sus reclamaciones por el "impacto ambiental y patrimonial" del proyecto de la senda ciclista y peatonal.

Más allá de las alegaciones presentadas por los vecinos, colectivos sociales y por el propio Ayuntamiento, recuerdan que a través del diputado en el Congreso Néstor Rego, han reclamado al Gobierno central que actúe "frente a una intervención claramente lesiva para zonas de alta sensibilidad ambiental como las Brañas do Sar y el Bosque del Banquete de Conxo".