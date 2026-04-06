Las altas temperaturas, con valores por encima de 30 grados este lunes, darán paso a lluvias y tormentas en Galicia

Gente en la playa en Sanxenxo (Pontevedra), a 6 de abril de 2026, en una jornada en la que Galicia superó los 30 grados en varios puntos. - ELENA FERNÁNDEZ

SANTIAGO DE COMPOSTELA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La jornada de este lunes ha estado marcada en Galicia por temperaturas anormalmente elevadas para la época del año, con termómetros por encima de los 30 grados en varios puntos de la comunidad, y a la espera de la entrada de un frente de bajas presiones a partir de la tarde, que dará paso a chubascos, algunos de carácter tormentoso.

Según la predicción de Meteogalicia (organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático), esas bajas presiones atlánticas se situarán sobre Galicia a medida que avance la tarde y los cielos abiertos acabarán cubiertos por nubes de evolución, con lluvias localmente tormentosas en las últimas horas de la tarde, más probables en el oeste de la comunidad.

Así, pasado el mediodía, los termómetros superaron los 30 grados en lugares como Ourense (30,9 ºC), A Coruña (30,8 ºC), Arnoia (30,6 ºC), Viveiro (30,5 ºC) o Salceda de Caselas (30,3 ºC).

Ya en la pasada jornada del domingo las temperaturas llegaron a valores que rondaron esos 30 grados, en puntos como Ourense, Arnoia, Leiro o Ribas de Sil, donde los termómetros marcaron cifras entre 28,2 y 29,6 ºC.

El viento también ha sido protagonista en algunas estaciones de medición, como la de Vimianzo, donde se han registrado rachas de 85,8 kilómetros por hora, o la Oia, con valores de más de 76 kilómetros por hora.

Meteogalicia prevé para este martes un descenso moderado en los termómetros, con valores máximos que oscilarán entre los 16 grados de Santiago y los 20 grados de Ourense, Ferrol o Lugo. Asimismo, se esperan intervalos de nubes y claros, y chubascos.