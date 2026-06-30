Amper prevé la entrada de un socio con 50 millones para financiar sus instalaciones en A Coruña tras dejar Ferrol a SAIC

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Amper tiene prevista la entrada en "septiembre/octubre" de un coinversor en WindWaves (su marca eólica y naval 'off shore') con 50 millones de euros (20 en 2026 y 30 en 2027) para financiar "esencialmente las nuevas instalaciones en el puerto exterior de A Coruña".

Así lo recoge su plan estratégico 2026-2028, de acuerdo con la documentación enviada por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con motivo de la celebración de su junta general de accionistas.

En esta documentación, que recoge Europa Press, la empresa destaca, en el negocio de eólica marina, que ha llevado a cabo las inversiones previstas en las instalaciones de As Somozas (A Coruña), así como las requeridas en elementos auxiliares y utillaje para la producción seriada de cimentaciones.

"Se han arrancado igualmente las inversiones destinadas a disponer de instalaciones para integración de estructuras tanto fijas como flotantes", indica.

Respecto a "la previsión inicial" de tener 70.000 metros cuadrados en el puerto exterior de Ferrol en 2028 y 40.000 en el puerto exterior de A Coruña en 2032, resalta que "se pasará a tener 110.000 metros cuadrados en el puerto exterior de A Coruña en 2029 para poder encajar en el puerto exterior de Ferrol un proyecto industrial estratégico para Galicia y para España", en referencia al proyecto de planta de coches de SAIC.

"NEGOCIANDO COMPENSACIONES CON LA XUNTA"

Al respecto, Amper expone que "se están negociando con la Xunta de Galicia las compensaciones económicas asociadas y reasignando capacidades productivas durante el año 2028 a las instalaciones del Grupo en As Somozas y Navacel junto con potencialmente otras de terceros".

En la unidad de negocio de energía y sostenibilidad, la firma reivindica haber avanzado en "importantes contratos" de servicios de distribución eléctrica en Brasil para Equatorial, haber continuado las inversiones (en este punto se refiere a la nueva fábrica de Elinsa e instalaciones de eólica marina en el puerto exterior de Ferrol y en As Somozas) y añade que se han formalizado las operaciones societarias previstas en el plan estratégico y de transformación (Navacel y adquisición del 49% restante de Elinsa).

Sobre la nueva fábrica de Elinsa, la documentación destaca los 10.000 metros cuadrados de nuevas instalaciones en Morás (Arteixo, A Coruña) para el negocio de gestión y almacenamiento de energía "que estarán disponibles en septiembre/octubre de 2026".

"El grupo Amper está construyendo esta nueva fábrica de Elinsa en Morás (Arteixo, A Coruña), que estará disponible en septiembre/octubre de 2026, destinada, entre otros objetivos, a atender las necesidades productivas relacionadas con el contrato marco con Hitachi Energy / EKS. La inversión total prevista es de más de 20 millones de euros", apunta.