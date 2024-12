Ángeles Vázquez pide tranquilidad respecto a la evaluación ambiental de Altri: "Vamos a cumplir estrictamente la ley"

Sobre la concesión de Ence, la conselleira afirma que "ya han hablado los tribunales", que dieron la razón a empresa y comunidad

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha vuelto a lanzar un mensaje de tranquilidad sobre la evaluación ambiental de Altri, asegurando que "cumplirán la ley" y pidiendo a la oposición que "deje trabajar" a los técnicos. "¿De qué tienen miedo?", se ha preguntado la responsable autonómica.

Así se ha expresado la conselleira en Bruselas, adonde ha viajado para defender ante la Unión Europea la necesidad de una norma comunitaria para el transporte marítimo de microplásticos.

La conselleira ha hecho un llamamiento a los grupos políticos para "no contaminar" con informaciones y "no manipular". "Lanzo una pregunta: ¿Qué es lo que esconden los nacionalistas y sus aliados para no querer que se hagan los trámites establecidos por ley? Es una obligación. El resto sabemos que es una prevaricación", ha defendido.

Se refiere a los informes técnicos en los que trabajan, de los que dice que no tienen "miedo". "Si los informes son favorables, la declaración será favorable y, por tanto, se podrá implantar porque eso quiere decir que, desde el punto de vista medioambiental, cumple", ha explicado.

De ser así, ha continuado, el Gobierno gallego entiende que es "estratégica" la implantación de empresas que van a sacar "nuevos productos que están avalados por la comisión como puede ser la fibra textil".

"De no cumplir, no se instalará. Nosotros no tenemos ningún tipo de temor y nos gustaría saber qué temor tienen ellos", ha insistido, recordando además que Europa confirmó que se estaba tramitando "conforme a la ley" y que el Gobierno central continúa "pendiente" de unas declaraciones "que todavía no salieron". "Y si no salieron es imposible que nadie haga ninguna valoración", ha apostillado.

MENSAJE DE TRANQUILIDAD: "VAMOS A CUMPLIR LA LEY"

Por ello, ha pedido tanto a representantes del BNG como del PSOE a nivel autonómico que "dejen trabajar y que dejen a la gente en paz". "Son profesionales. Igual que a los médicos no les podemos decir si tienen que operar a corazón abierto o a un profesor cómo tiene que hacer un examen, a estos técnicos no se les puede condicionar. Pero nadie. Tampoco nosotros", ha aseverado.

En esta línea y más concretamente sobre las críticas del secretario xeral del PSdeG, José Ramón Besteiro, a las posibles ayudas que pueda recibir el proyecto, Ángeles Vázquez ha puntualizado que podrá optar a ellas "como cualquier otra".

Ha concluido enviando un mensaje de tranquilidad a los gallegos. "Que la gente no tenga temor. Galicia es de las comunidades autónomas que más y mejor cumple. Vamos a cumplir estrictamente la ley. No vamos a prevaricar", ha afirmado.

"YA HAN HABLADO LOS TRIBUNALES" SOBRE ENCE

Por otra parte, la conselleira de Medio Ambiente también ha abordado el dictamen lanzado este lunes por Bruselas en el que sostiene que concensiones como la de ENCE pueden "infringir" directivas europeas.

Sobre esto, considera Ángeles Vázquez que ya han hablado los tribunales y "dieron la razón a Ence y a la comunidad autónoma".

"Parece ser que hay una infracción abierta por parte de la Comisión al Estado por entender que no se hizo bien una trasposición. En su día nosotros pedimos la información porque somos afectados y se nos dijo que era información reservada", ha recordado la responsable autonómica.

Con todo, destaca que ahora esto aflora "en un momento crucial", cuando Galicia tiene ya las competencias a partir de 2025 del dominio público marítimo-terrestre.

"Por lo tanto, es cierto que el Gobierno central debe pasarnos toda la información para evaluarla y a partir de ahí tendremos algo que decir, pero llevamos tiempo esperando por esos informes que no llegaron. Sabemos que se hizo una renovación porque cumplía estrictamente a nivel medioambiental que evaluó el Gobierno central y a partir de ahí hay varias sentencias que le dan la razón a ENCE y al Gobierno gallego", ha resumido.