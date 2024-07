Anpas de Vigo lamentan que el Ayuntamiento no haya convocado aún las becas comedor, que se cobrarán "en enero o febrero"

VIGO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación Olívica de Asociaciones de Padres y Madres de centros escolares de Vigo (Foanpas) ha criticado que el Ayuntamiento no haya convocado todavía las becas para que los niños de la ciudad disfruten del servicio de comedor de forma gratuita, lo que hará que este dinero sea cobrado por las familias "en enero o febrero".

Por ello, este viernes Foanpas ha llevado a cabo una rueda de prensa para pedir al gobierno local que agilice este trámite, ya que el año pasado fueron convocadas a finales de junio y las becas se cobraron en diciembre, obligando a padres y madres a adelantar el dinero del comedor durante cuatro meses.

Según la presidenta de la asociación, Iria Salvande, en la actualidad solo ha salido el anuncio de que habrá, como cada año, estas becas, pero no la convocatoria, por lo que las familias no pueden anotarse.

Ella ha apuntado a que este retraso hará que muchos niños no acudan al comedor los primeros meses del curso, ya que las familias más desfavorecidas no pueden adelantar tanto dinero, "y más con la incertidumbre de saber si finalmente le darán o no la ayuda". "No se arriesgan", ha subrayado.

Salvande ha explicado que desde el Ayuntamiento les han trasladado que tienen "mucho trabajo", pero ella ha insistido en que estas becas salen "cada año" y que deberían ponerse en marcha antes, para el beneficio de los más pequeños. Además, ha recordado que es un trámite similar al de los 205 euros para compra de libros puesto en marcha por el gobierno local antes de las pasadas elecciones de 2023 y que se resolvió pronto.

En declaraciones a Europa Press, ha apostillado que las anpas no pueden hacerse cargo del pago de los comedores hasta que el Ayuntamiento resuelva las becas, ya que algunas de ellas tienen deudas debido a situaciones similares ocurridas en años pasados, que después las familias no pudieron pagar.

Asimismo, ha pedido al gobierno local que establezca un modelo similar al que realiza la Xunta, que permite conocer, según los datos aportados, si vas a percibir o no la beca (aunque luego se revise si la documentación es correcta), ya que esto haría que más niños comiesen en el colegio, al saber las familias que seguro se le iba a dar la ayuda.