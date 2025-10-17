Aprobados os orzamentos da Xunta para 2026, que ascenden a 14.240 millóns, un 2% máis

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
A Xunta aprobou nunha reunión do Consello de carácter extraordinario o proxecto de lei de orzamentos para o ano que vén, que finalmente ascende a 14.240 millóns, un 2% máis.
Aínda que o teito de gasto se sitúa en 14.177 millóns (+1,6%), o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, destacou que o dato sobe respecto de verán en 63 millóns porque se incorporan recursos finalistas como os derivados da reprogramación de fondos de cohesión e tamén para a recuperación contra os incendios.
Pola súa banda, o presidente galego, Alfonso Rueda, lembrou que "por primeira vez na historia" de Galicia as súas contas "superan a barreira dos 14.000 millóns" e son uns orzamentos "novos, para un novo escenario".
Respecto diso, ambos os mandatarios resaltaron o fin do mecanismo de recuperación e resiliencia, polo que "se abre un novo escenario que obriga, e as circunstancias financeiras permíteno, a facer un esforzo suplementario para poder substituír con fondos propios ese termo progresivo dos fondos europeos".