Archivadas las denuncias de Baltar contra el PSOE por una valla publicitaria contra el PP en los comicios autonómicos

OURENSE, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral de Galicia ha archivado las denuncias presentadas por el presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, contra el portavoz del PSOE en Ourense, Rafael Rodríguez Villarino, por unos mensajes publicados en redes sociales, así como contra el Partido Socialista por la colocación de una valla publicitaria con mensajes contra representantes del PPdeG en las elecciones autonómicas.

Según ha asegurado el también secretario xeral del PSOE de Ourense en una rueda de prensa ofrecida este martes, la Junta Electoral de Galicia considera que los mensajes publicados por él en redes sociales "no incumplen ninguna ley" y que tampoco "se pagó ningún tipo de publicidad".

Acompañado por el diputado autonómico Juan Carlos Francisco Rivera, Rodríguez Villarino ha indicado que la Junta Electoral de Galicia encuentra que sus mensajes "no incumple ninguna ley". Así, ha indicado que estos "no pedían el voto explícito" por lo que el órgano electoral ratifica que "no hay ningún tipo de vulneración de la normativa" y ha señalado que "se trata de un ejercicio de derecho de libertad de expresión".

Del mismo modo, ha hecho saber que el órgano electoral acordó por mayoría de tres votos contra uno "archivar por falta de tipicidad" la denuncia del Partido Popular contra el Partido Socialista por la colocación de una valla publicitaria en la ciudad de Ourense con las

imágenes de Manuel Baltar, Núñez Feijóo y Gonzalo Pérez Jácome, bajo el lema "Letales para Ourense", que los populares consideraban "ilegal".

Así, el portavoz socialista ha asegurado que "la justicia funciona correctamente" y que "la libertad de expresión está por encima de vetos, trabas y maniobras jurídicas del Partido Popular". A renglón seguido, ha cuestionado "la legitimidad a la hora de acusar" señalando que

"el PP debería dedicar tiempo a manchar la imagen pública de otros partidos y otras personas".

El grupo socialista ha calificado de "extremadamente peligrosa la estrategia" de Baltar y ha aseverado que "no respeta los principios básicos de la democracia y la libertad de expresión", siendo una "muestra evidente de la desesperación y la descomposición de su partido tras el pacto de Gobierno con Jácome".

En este sentido, el también secretario de Organización del PSOE provincial, Juan Carlos Francisco, ha incidido en que "simplemente se trataba de un burdo intento del Partido Popular" de colocar a Villarino en la "diana como el responsable de los males de esta provincia" con la intención de que "no se haga política frente a la actitud caciquil".

Además, ha mostrado su apoyo a Rafael Rodríguez Villarino al señalar que el "Partido Socialista no va a dejar que se intimide a ningún representante de la agrupación" y, en este caso, al portavoz municipal. "No vamos a sucumbir a amenazas y a intentos de amordazamiento", ha zanjado.