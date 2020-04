El 'Arde Lucus', en el aire por la crisis sanitaria del coronavirus

LUGO, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La fiesta lucense del 'Arde Lucus' podría anularse en próximas fechas si la situación provocada por la pandemia del coronavirus no mejora. La edición de este año está programada para el último fin de semana del mes de junio, los días 26, 27 y 28, pero la crisis sanitaria la deja en el aire.

En declaraciones a Europa Press, la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, ha afirmado que, ante la fiesta de interés turístico, "va a primar la seguridad" a la hora de decidir si se celebra o no.

"Estamos todavía a dos meses y medio y tenemos que esperar", ha manifestado, antes de añadir que "decir no a este tipo de fiesta tiene que ser una decisión muy meditada".

El Consistorio lucense aún no se marca plazos para despejar el futuro del 'Arde Lucus' de este año, pero Lara Méndez ya avisa "de que si no hay garantías", será preciso "suspenderlo". Si hay que cancelar, avanza que "no será fácil". "La situación cambia cada día y tenemos que ser cautos", ha apostillado.

"Estamos a la espera, lo importante ahora es no precipitarse", ha subbrayado, antes de concluir que el 'Arde Lucus' es "una fiesta muy importante para el tejido empresarial y la economía lucense"