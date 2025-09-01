Arde una vivienda unifamiliar en Vilagarcía de Arousa

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una vivienda unifamiliar se ha incendiado este lunes en el Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), si bien no hay que lamentar daños personales.

Según ha informado el 112, la vivienda, ubicada en la calle Escardia, en Area Longa. Ahora mismo los bomberos trabajan en el punto para apagar las llamas y confirman que el incendio está controlado. Al parecer el origen podría estar en una estufa. Por el momento, han colapsado la cubierta y la planta de entreviviendas.

En el operativo participan la Policía Nacional, la Policía Local, los Bomberos de Vilagarcía de Arousa, Protección Civil y fue puesto en preaviso el 061, si bien finalente no ha sido necesaria su intervención al no haber heridos.

SALIDA DE VÍA EN VIVEIRO

Por otra parte, el 112 ha informado de una salida de vía en Viveiro, en la parroquia de Escurido, que no ha dejado heridos pero sí ha entorpecido el tráfico.

El suceso ha tenido lugar esta mañana, alrededor del kilómetro 81 de la LU-862, cuando un vehículo se ha salido de la carretera y ha volcado.