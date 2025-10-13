Arranca en el CEIP de Sigüeiro el plan contra la gripe en colegios: 140 niños se vacunaron, el 65,4% de candidatos

Rueda se desplaza a este centro de Oroso (A Coruña) para supervisar el inicio de un programa que aspira a llegar a unos 19.000 menores

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego ha informado de que, en el primer día de arranque del programa piloto de la Xunta de vacunación intranasal frente a la gripe en los centros educativos gallegos, que se inició este lunes en el CEIP Camiño Inglés de Sigüeiro, en Oroso (A Coruña), se vacunaron 140 niños, lo que supone que un 65,4% de los niños candidatos de este colegio se sumaron a este programa piloto.

Precisamente, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha desplazado a este centro para supervisar la puesta en marcha de este programa con el que el Ejecutivo autonómico busca llegar la 19.000 niños de entre 3 y 11 años.

Rueda, acompañado del conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez; y el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha acudido al arranque de la activación de un programa pionero que permitirá que, de manera voluntaria, los alumnos de Infantil y Primaria de 55 colegios de Galicia puedan ser vacunados contra la gripe en sus propios centros por personal de enfermería de las áreas sanitarias.

VÍA INTRANASAL

El Servizo Galego de Saúde opta por la vacunación vía intranasal que evita pinchazos y tiene el objetivo de conseguir una cobertura del 70% entre los menores nacidos entre 2014 y 2022 que estén matriculados en los centros que participan en el proyecto piloto.

En paralelo, hoy arranca la campaña de vacunación infantil contra la gripe de carácter general en todos los centros de salud de la comunidad. Está dirigida a los niños entre 6 meses y 11 años. Las familias recibirán un SMS con la cita correspondiente que no será precisa en el caso de participar en la vacunación piloto en centros escolares.