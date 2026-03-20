La Asociación de Periodistas de Galicia concede al escritor ourensano Alfredo Conde el Premio José Luis Alvite

El escritor ourensano Alfredo Conde - APG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Periodistas de Galicia (APG) ha concedido el Premio José Luis Alvite del columnismo de opinión 2026 al novelista, poeta y articulista ourensano Alfredo Conde Cid por su "dilatada trayectoria en el mundo literario y periodístico".

Conde, que fue el primer vicepresidente de la Asociación de Escritores en Lingua Galega (AELG) y el primer presidente del Pen Club de Galicia (1990-1991), recibirá el XI Premio José Luis Alvite en un acto abierto al público que tendrá lugar el próximo mes de mayo, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa.

En concreto, la APG ha destacado la trayectoria del escritor, tanto en castellano como en gallego, durante casi seis décadas, lo que le ha valido el reconocimiento con premios y distinciones como el Nadal, el Nacional de Literatura, el Nacional de la Crítica o el Ginzane-Cavour a la mejor novela extranjera editada en Italia en 1990.

"Sus colaboraciones en prensa escrita, publicadas en la mayoría de las cabeceras gallegas, se hicieron acreedoras de los premios Julio Camba, Fernández Latorre, Cunqueiro y Puro Cora, además de recibir entre otras distinciones la Medalla Castelao en 2016, y de ser nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Melbourne (Australia), caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia, e hijo predilecto de la provincia de Ourense", ha ensalzado la APG en una nota de prensa.

Con todo, la Junta Directiva de la APG lo ha definido como "un excelente narrador en sus obras literarias y en sus artículos periodísticos, que retratan con precisión gentes, hechos y tiempos, en los que asimismo va dejando trazos y huellas de sí mismo y de sus vivencias".

"Además de escritor y creador vocacional, fue profesor de Historia, marino mercante, activista cultural y social, diputado en el Parlamento de Galicia, conselleiro de Cultura de la Xunta de Galicia o miembro del Consejo de Administración de la CRTVG", ha concluido.