La asociación Raigame avanza que llevará a los tribunales el proyecto de gobierno local de Santiago para Peleteiro

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Veciños do Ensanche Raigame ha avanzado que llevará a los tribunales el proyecto del gobierno local de Santiago de Compostela para el solar del antiguo colegio Peleteiro.

En un comunicado, el colectivo señala que presentará un contencioso administrativo contra la modificación del Plan general de ordenación municipal (PGOM) que será debatida en el pleno del jueves para su aprobación.

Raigame sostiene que "esta será la última oportunidad de dotar al Ensache de los servicios sociocomuntarios que tanto tiempo llevan demandado" y que "durante tanto tiempo se le negaron".

La asociación censura que, de todas las demandas realizadas, solo se les ofrece un espacio de 900 metros cuadrados para una población envejecida de un total de 30.000 residentes, de los cuales la mitad están censados en el barrio.

"Esperábamos que este espacio fuese un futuro centro de día pero mucho nos tememos que para cuando sea una realidad ya esté sobresaturado, teniendo en cuenta la demanda existente", indican para asegurar que "también sería necesaria una guardería pública" si se quiere revitalizar la zona.

También sostiene que el Ensache es el barrio "más densamente poblado de la ciudad y el que menos dotación social y comunitaria tiene en consideración a su población". "Un barrio cuya degradación social y económica resulta cada día más evidente", indica.

Así las cosas, apunta que en el solar del viejo colegio Peleteiro hay una oportunidad para dotarse de espacios verdes que actúen como refugios climáticos para actividades de conciliación familiar y también espacios multiusos en los que realizar actividades culturales, vecinales y comerciales que ayudan a dinamizar social y comercialmente la ciudad.

"Incluso podríamos recuperar la actividad cultural que este barrio tuvo años atrás en la desmantelada Aula de Cultura de Carreira do Conde", apuntado.

La asociación asegura que todas estas reivindicaciones "nunca fueron atendidas porque la empresa propietaria del solar se negó siempre ya que la presión lucrativa urbanística primaba mucho más que la social". Con todo, sostiene que ahora no debería existir esa presión ya que "el solar pasará a ser propiedad Empresa Pública de Vivienda CASA 47".

"¿Si esto es así, por qué el gobierno municipal sigue negando las dotaciones sociocomunitarias tan necesarias y prefiere hacer bajos comerciales cuando alrededor hay tantos cerrados?", pregunta Raigame.

La asociación, además, acusa al gobierno local de actuar con "alevosía y nocturnidad" en la tramitación de esta modificación urbanística del PGOM cuando, según apunta, "los dos anteriores alcaldes siempre quisieron llegar a acuerdos con los vecinos":

En este sentido, critican que el gobierno local persista "con el mismo proyecto especulativo de la anterior empresa" que "implicaría introducir 400 coches más en el aparcamiento soterrado del futuro inmueble" y en la zona cuando "lo que se persigue con la humanización de la calle Santiago de Chile y otras calles es reducir el tráfico rodado dentro de la ciudad".