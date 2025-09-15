Asociaciones vecinales de Ourense no descartan concentraciones contra las nuevas líneas de bus que arrancan este martes

La Asociación de Vecinos de Beiro (Ourense) mantiene una reunión para tratar la nueva línea de autobuses en la ciudad, planteada por el Ayuntamiento de Ourense y que entra en vigor el martes 16 de septiembre - ASOCIACIÓN VECINAL DE BEIRO

El Ayuntamiento de Ourense ha anunciado siete días de gratuidad en los viajes de autobús, entre el 16 y el 22 de septiembre

OURENSE, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones vecinales de Ourense no descartan la posibilidad de convocar concentraciones ante el malestar de vecinos contra las nuevas líneas de autobús planteadas por el Ayuntamiento y su alcalde, Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana), que entran en vigor este martes y que, señalan, dejan "muy mal paradas" a algunas zonas de la ciudad.

"Si quieres potenciar un barrio, deja las líneas de bus que están bien y potencia otras distintas, y si se tienen que contratar más autobuses o más conductores, hay que hacerlo", así lo ha transmitido José Manuel Casares, presidente de la Asociación de vecinos As Curuxeiras, consultado por Europa Press.

Tras enviar una petición al Ayuntamiento "y no recibir respuesta", la asociación de vecinos tiene prevista una reunión este lunes para "tomar las decisiones necesarias" y su presidente no descarta la posibilidad de convocar manifestaciones e, incluso, "cortar líneas". "Nosotros vamos hasta las últimas consecuencias", ha añadido Casares.

Asimismo, el presidente de la Asociación de Vecinos de Beiro, Eugenio Iglesias, ha avanzado que, tras haber mantenido una reunión el pasado viernes, la asociación vecinal ha presentado este lunes "más de mil firmas" para reivindicar cambios y, señalan, "mejorar, que no empeorar, el transporte urbano".

Iglesias recalca que el alcalde "se comprometió" a que "cuando hiciese algo lo consultaría con los vecinos", porque, señala, si este "consensuaba" con asociaciones vecinales, "no tendría protestas sino ayudas", pero "no lo hizo". "Nos ha traicionado otra vez", ha lamentado Iglesias.

También Xosé Carballido, presidente de la Asociación de Vecinos San Breixo, ha señalado que están "en fase de negociación" para "retocar alguna línea" sin influir "prácticamente" en los recorridos y cubrir así las necesidades de "una población de más de mil habitantes", después de que el alcalde avanzase que "igual dentro de un mes" atendería su demanda. "Hemos dado un cierto margen de confianza y quedamos a la expectativa de ver si cumple con esa promesa", ha añadido.

Carballido ha adelantado que "de haber algún tipo de movilización", Seixalbo "apoyará" las concentraciones "con indiferencia de la solución particular". "Creo que este es un tema de ciudad, no de barrio a barrio, sino de todo el conjunto", ha añadido.

LAS NUEVAS LÍNEAS DE AUTOBÚS

Según había trasladado el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, a través de sus redes sociales, las líneas de bus se reducirán "de 33 a 16" tras "medio siglo" de "líneas desfasadas". Un cambio que entra en vigor este martes y que supondrá, además, un aumento de "36 a 38 autobuses" y una "mayor puntualidad y frecuencia", añadía.

En esta línea, el Ayuntamiento ha avanzado este lunes en un comunicado "viajes gratis durante siete días", desde el martes 16 hasta el lunes 22 de septiembre y ha instalado una "carpa informativa" que "recorrerá diferentes barrios de la ciudad" hasta el 22 de septiembre para "informar" acerca de la nueva red de transporte urbano.

Asimismo, según han trasladado en el comunicado, este martes entrarán en servicio también las cámaras de control de acceso de vehículos al centro histórico y radares en diferentes calles de la ciudad.

BUSES QUE "NO RESPONDEN" A LAS NECESIDADES DE VECINOS

En este sentido, la Asociación de Vecinos de Beiro ha denunciado que las nuevas líneas "no solucionan las necesidades reales" de la población que "ya estaban cubiertas con el servicio existente". "Lo que funciona bien no necesita cambios", ha trasladado su presidente, Eugenio Iglesias.

También Manuel Álvarez, presidente de la Asociación de Vecinos de Velle, ha lamentado en declaraciones a Europa Press un nuevo servicio que evoluciona desde "unos 33 buses" a "la mitad" y afea una decisión que "empeora" un servicio que "ya funcionaba bien".

Álvarez ha lamentado que vecinos de Velle "han trasladado muchas quejas", especialmente en el caso de "jóvenes en edad escolar", que, ante el cambio de horarios, "tendrán que marcharse una hora y media antes" para llegar "a tiempo" a clase.

En la misma línea, José Manuel Casares ha afeado una nueva ruta que "no tiene en cuenta" las necesidades de mayores y niños, que se enfrentan ahora a "trasbordos" para llegar a puntos como la Alameda o El Jardín del Posío y achaca al alcalde el intentar "suplir lagunas desnudando otras que no existían".

"Se quedan nuestro niños sin poder ir al instituto y nuestros mayores sin poder ir a la Plaza de Abastos, es como quitarle un zapato a uno para dárselo a otro que ya tiene", ha lamentado.

A renglón seguido, el presidente de la Asociación de Vecinos San Breixo, Xosé Carballido, denuncia haber "perdido la mitad de las frecuencias que había" en una línea con "mucha carga de viajeros" y con "muchas paradas intermedias".