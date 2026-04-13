Audiencia Provincial de Ourense prohíbe a un vecino acercarse a menos de 40 metros de otro al amenazarlo con un cuchillo

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OURENSE 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Ourense ha impuesto una medida de alejamiento a una distancia de 40 metros a un vecino de la provincia después de que este amenazase a otro con un cuchillo.

En concreto, el tribunal ourensano ha estimado en un auto de diciembre del pasado año el recurso de apelación presentado por la representación legal del denunciante, contra el auto impuesto por la Plaza número 1 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de O Carballiño.

En este se denegaba dicha orden de alejamiento al alegar que los hechos denunciados "están en fase de instrucción y no resulta inverosímil que pudiera convertirse el procedimiento en proceso por delito leve".

Sin embargo, la Audiencia Provincial ha considerado "estrictamente necesaria" la adopción de dicha medida cautelar "en orden a la protección del denunciante", señalando además que la versión del investigado en la que alude a conflictos previos "no puede explicar su atrabiliario y peligroso modo de proceder contra el denunciante".

LOS HECHOS

Según se recoge en el auto, el querellante ha sostenido que el denunciado se dirigió hacia él "sin mediar palabra y con un cuchillo gritando que lo iba a matar". Al ver que este se aproximaba a él, el denunciante lo agarró por el codo para que el querellado no le clavara el arma, cayéndose así al suelo, en donde el denunciado continuó amenazándolo.

Dichas declaraciones han sido sostenidas, además, por un vecino de ambos y por la esposa del querellante, "que vieron al denunciado con un cuchillo en la mano diciéndole al denunciado cuando estaba en el suelo que lo iba a matar".

Por su parte, el denunciado ha sostenido en Instrucción que salió desnudo de su casa "por las provocaciones del denunciado que estaba silbando" y ha negado llevar cuchillo alguno, afirmando que "amagó con que le iba a hacer algo" y que le dijo que "lo iba a acuchillar".

En ese momento, el denunciante se cayó al suelo, sosteniendo el querellado que este "había denunciado en varias ocasiones a su esposa" y que "se la comen con la mirada".