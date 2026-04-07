Audiencia Provincial revoca el archivo de la causa contra un cigarrón acusado de lesionar a una mujer en Verín (Ourense)

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OURENSE, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Ourense ha revocado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa contra un cigarrón acusado de lesionar a una mujer durante el Entroido en el municipio ourensano de Verín en el año 2025.

En concreto, el tribunal provincial ha estimado el recurso presentado por la denunciante contra el auto dictado por la Plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Verín, cuya magistrada consideraba que tales hechos "no resultan constitutivos de infracción penal al producirse en el marco del Entroido", una "fiesta popular de gran arraigo y tradición, sin que concurran los elementos del tipo objeto de denuncia".

En este caso, la Sala ha dado la razón a la querellante, al señalar que, a pesar de tratarse de una "fiesta popular, y de gran arraigo", esto "no impide que se puedan cometer excesos, como parece ser el caso", recalcando la causación de un "resultado lesivo de manera intencional".

"La dinámica comisiva descrita -el golpeo con un látigo en el muslo a una persona que se encuentra en compañía de un menor, de manera totalmente gratuita- no permite sin más descartar la concurrencia del delito denunciado, entendiendo que no cabe amparar la misma en el disfrute de la fiesta popular ya referida", han matizado los magistrados en el auto.

Por todo ello, la Audiencia Provincial ha acordado revocar el fallo del Juzgado de Verín, dejando sin efecto lo acordado en el mismo, y acordando, además, la continuación del procedimiento "con la práctica de las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos".