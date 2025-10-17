Aumentan en Galicia las personas con derecho a prestación en dependencia, aunque 71 fallecieron a la espera de ayuda

Infografía sobre las listas de espera de la dependencia por CCAA - ASOCIACIÓN DE DIRECTORES Y GERENTES EN SERVICIOS S

Así lo recoge un informe de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales con datos de los nueve primeros meses del año

A CORUÑA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

En Galicia 71 personas dependientes han fallecido sin obtener ninguna ayuda, según un informe de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales con datos hasta el 1 de octubre. No obstante, se trata de una de las comunidades autónomas en las que se han reducido los tiempos de tramitación (-37 días) y una en las que más han aumentado las personas con derecho a prestación, un 14%.

El tiempo medio registrado desde la solicitud hasta la resolución del expediente es de 349 días, coincidiendo con la media española. En cuanto a las personas pendientes de recibir prestación, el porcentaje se sitúa en el dos por ciento en Galicia, que figura entre las de menor inversión en dependencia.

Así se desprende del citado informe que indica que cada 15 minutos fallece una persona dependiente en lista de espera que, en los primeros nueve meses de este año, ha crecido en 13.695 personas.

Hasta el 1 de octubre, 284.020 personas se encontraban a la espera de valoración o pendiente de prestaciones y servicios que tienen reconocidos. A tenor de estos datos, la asociación ha advertido de un "cambio de tendencia" por primera vez en diez años al pasar de un reducción paulatina de la lista de espera desde 2015 al incremento registrado en lo de va de año.

A nivel estatal, en 2025 son 25.060 las personas dependientes que han fallecido sin obtener ninguna ayuda, de los que 13.713 esperaban ser valorados y 11.347 a recibir una prestación a la que tenían derecho. "93 personas al día, una cada 15 minutos", han recordado Directores y Gerentes. Según sus datos, dos de cada tres fallecieron en Cataluña (6.851), Andalucía (5.292), C. Valenciana (2.290) y Canarias (1.904).

Respecto al tiempo de demora, la Asociación de Directores y Gerentes niega que se haya producido una reducción sino un incremento de unos 15 días de media hasta alcanzar los 349 días y ha reprochado al Ministerio de Derechos Sociales que intente "rebajar la cifra de desatención" al contabilizar "sólo" a aquellas personas "con las que la Administración no está cumpliendo la ley que establece en 180 días el plazo máximo para recibir la prestación o servicio que tengan reconocido".

ANÁLISIS POR AUTONOMIAS

Por comunidades autónomas, las que tienen mayor limbo de la dependencia -- personas pendientes de recibir la prestación -- son Canarias (31,3%), País Vasco (15,7%), Murcia (13,8%), y Cataluña (13,6%); y las que menos Aragón (1,5%), Cantabria (1,5%), Galicia (2%) y Navarra (2,1%).

Ocho comunidades han aumentado, además, el número de solicitantes el limbo de la dependencia en 2025: Castilla La Mancha (+58%), Cantabria (+29,9%), y Madrid (+29,6%) lideran este aumento. Más de la mitad (53%) de las personas que se encuentran en el "limbo de la dependencia" residen en tres Comunidades: Cataluña (38.002), Andalucía (21.785) y Canarias (20.127).

Asimismo, las comunidades que más han aumentado las personas beneficiarias con prestación este año han sido Canarias (+18,5%) y Galicia (+15,7%). Por el contrario, hay una Comunidad que ha disminuido el número de personas atendidas: La Rioja (-0,1%).

Por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días), pero solo hay cuatro comunidades y Ceuta y Melilla (155) por debajo a ese margen en sus promedios: Castilla y León (113), País Vasco (130), Aragón (152) y Castilla La Mancha (169). Navarra (200) y Cantabria (211) se encuentran cerca del plazo máximo. En el otro extremo estarían Andalucía (559 días), Murcia (563 días) y Canarias (478 días).

Respecto a la inversión en dependencia, las comunidades que más invierten son País Vasco (2.835 euros por persona dependiente) y Extremadura (2.779 euros), y las que menos Galicia (1.317 euros) y Canarias (1.339 euros).