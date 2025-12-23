El Ayuntamiento de A Coruña contará en 2026 con un presupuesto de 375 millones tras un acuerdo entre PSOE y BNG

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, informa sobre asuntos aprobados en la Junta de Gobierno - ANDY PÉREZ

A CORUÑA 23 Dic. (EUROPA PRESS) - El Ayuntamiento de A Coruña contará en 2026 con un presupuesto de 375 millones de euros tras un acuerdo entre socialistas y nacionalistas en el marco de las negociaciones mantenidas por ambos grupos.

"El presupuesto tendrá un carácter expansivo para reforzar la dinamización económica, las políticas de bienestar y protección social, la movilidad sostenible y la mejora de las inversiones en los barrios", ha aseverado la alcaldesa, la socialista Inés Rey, en rueda de prensa.

Mientras, desde el BNG en un comunicado destacan que han alcanzado un principio de acuerdo en virtud del cual se da luz verde a los presupuestos, asunto que se trató este martes en la Junta de Gobierno local. "Al mismo tiempo, se está ultimando el acuerdo político con el gobierno local que acompañará a los presupuestos", avanzan.

Sobre este asunto, en su comparecencia ante los medios de comunicación, la regidora ha presentado las líneas generales de los presupuestos. Rey ha agradeicdo al BNG y a su portavoz, Francisco Jorquera, la "capacidad de poner a la ciudad por encima de cualquier otro interés" y ha expuesto que las cuentas llegan a los 406 millones si se suman los organismos dependientes.

Los presupuestos se estructuran en cuatro ejes: economía y mejora de los servicios públicos; nuevos equipamientos y planificación estratégica de la ciudad; políticas de bienestar, vivienda y protección social; movilidad sostenible; espacios verdes y accesibilidad y la apuesta por los barrios.

Entre otros aspectos, la regidora ha destacado el peso de las políticas de vivienda, que incluyen más de cuatro millones de euros para el edificio municipal de vivienda en alquiler social de Xuxán, pero también la dotación de 1,5 millones de euros para que la Empresa Municipal de Vivienda pueda gestionar 500 pisos municipales en alquiler.