El Ayuntamiento de Lugo da luz verde a una residencia de mayores en el barrio de Recatelo que contará con 115 plazas

Presentación del proyecto de la nueva residencia. - AYUNTAMIENTO DE LUGO

LUGO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno de Lugo aprobará el próximo lunes el proyecto para la construcción de la nueva residencia para personas mayores que Ballesol promoverá en el barrio de Recatelo.

La alcaldesa de Lugo, Elena Candia, ha presentado en Recatelo las características de la futura residencia, en un encuentro en el que explicó los detalles de una actuación que permitirá incorporar a la ciudad 115 nuevas plazas residenciales para personas mayores. El proyecto contempla una inversión de 10,9 millones de euros.

Ballesol es una empresa especializada en la atención a las personas mayores, fundada en 1976 por Lola Soler Brul.

La alcaldesa ha reivindicado que el impulso de esta residencia es "fruto también de la implicación directa del gobierno municipal y del trabajo desarrollado nos últimos meses para facilitar e impulsar su tramitación, en coordinación con la empresa promotora y con las diferentes administraciones implicadas".

"Lugo necesita más plazas residenciales para nuestros mayores y este proyecto es una buena noticia para la ciudad", ha señalado Elena Candia, quien ha puesto en valor "la importancia de la colaboración entre la iniciativa privada y las administraciones".

La futura residencia se situará en el entorno de las calles Cidade de Viveiro e Isaac Díaz Pardo, en una localización próxima al Parque Rosalía de Castro. El proyecto incorpora también 77 plazas de aparcamiento distribuidas en dos sótanos.

CRÍTICAS DEL PSOE

Por su parte, el PSOE ha emitido un comunicado en el que acusa a Candia de "convertir una licencia urbanística en propaganda" mientras "abandona a los mayores de As Gándaras".

La portavoz adjunta del grupo municipal, Ana González Abelleira, ha celebrado la llegada de una nueva inversión privada a Lugo, pero ha recordado que la concesión de una licencia con todos los informes favorables "no es una decisión política ni un logro del gobierno, sino una obligación administrativa" del Ayuntamiento.