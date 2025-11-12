El Ayuntamiento de Lugo determina que "no existió acoso" por parte de la concejala de Cohesión Social hacia trabajadoras

LUGO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Lugo ha determinado que "no existió acoso laboral" por parte de la concejala de Cohesión Social y Territorio, Ana González Abelleira, tras analizar las acusaciones presentadas por trabajadoras municipales, también dirigidas a la jefa del Servicio de Bienestar Social.

Así lo ha difundido este miércoles el Gobierno local, que se ha hecho eco de una resolución emitida por su Área de Gestión Integral de Recursos Internos, a su vez basada en el dictamen del Comité de Valoración de Acoso Laboral. Al considerar que "no hay acoso", se ha concluido que "no hay lugar" a iniciar una investigación.

Tal y como difunde el consistorio lucense, el documento recoge que, a partir de los escritos presentados y de las conductas en ellos descritas, "no se deduce que se cumplan los requisitos para considerar que [las trabajadoras] estén sufriendo acoso laboral".

Asimismo, explica que, en base al procedimiento de actuación ante el acoso, hay una serie de características comunes que lo definen y que "no se produjeron en el caso analizado".

AYUNTAMIENTO DESTACA EL "COMPROMISO DE LA CONCEJALA"

Por otra parte, el Gobierno local, que asegura haber corroborado que no se trató de un caso de acoso, ha destacado el "buen trabajo del servicio" y el "compromiso de la concejala y del personal del servicio".

En este contexto, ha lamentado el "daño personal y a la reputación" causado "a una compañera que trabaja diariamente a servicio de los vecinos". También ha llamado a "no banalizar ni emplear con fines ajenos acusaciones tan graves".